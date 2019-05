Les e-trottinettes de Föhn autorisées par Berne

Les trottinettes électriques en libre-service, qui ont débarqué dans le canton le 23 mai, peuvent librement être utilisées par tous les plus de 16 ans, indique l’Office fédéral des routes (Ofrou).

«Les trottinettes électriques roulant à moins de 20 km/h sont autorisées à la circulation sur les routes suisses», selon Guido Bielmann. Le porte-parole de l’Ofrou­ précise que les personnes­­­­­­ qui les utilisent doivent respecter les mêmes règles que les cyclistes. «Ils doivent emprunter les bandes cyclables et suivre les feux pour vélo, ne pas rouler sur les trottoirs, sauf dans quelques zones piétonnes», indique-t-il.

Interdites aux moins de 14 ans

Le représentant de l’Ofrou signale que les enfants de moins de 14 ans n’ont pas le droit d’utiliser ces véhicules sur la voie publique. «Les 14-16 ans doivent avoir un permis vélomoteur pour les utiliser sur la voie publique; les plus de 16 ans peuvent librement les utiliser sur la voie publique, tant qu’ils respectent les règles, bien sûr», ajoute le porte-parole.

En début de semaine dernière, le groupe américain Bird a livré 120 trottinettes, estampillées Föhn, dans un dépôt à Meyrin, afin de les louer aux Genevois, ce qui a suscité une polémique.

Absence de manette de frein

Un membre de l’Association des trottinettes électriques de Genève, créée l’an dernier, a en effet alerté la «Tribune de Genève» quant à la possible incompatibilité de ces engins avec la réglementation suisse. Selon lui, le fait que les trottinettes Föhn ne soient munies que d’une manette de frein les rend illicites. Ce doute a été corroboré par un professionnel, exploitant de l’enseigne Tec & Way à la Jonction. Rémy Pagani, le magistrat chargé de l’Aménagement, a indiqué qu’il souhaitait faire retirer ces trottinettes du domaine public.

L’Ofrou a certes des exigences plus sévères pour les trottinettes électriques et autres cyclomoteurs équipés d’une assistance au pédalage, pouvant dépasser 30 km/h. Mais les trottinettes Föhn sont limitées à 20 km/h. Elles peuvent donc être librement utilisées par les plus de 16 ans.

Pour en louer une, il faut disposer d’une application Bird sur son téléphone. Par ce biais, on repère les engins disponibles, saisit les données de paiement, débloque une trottinette (en scannant un QR code) puis la restitue dans les endroits permis. Le modèle de Föhn dispose de lampes, d’une sonnette et d’un cadran montrant la vitesse. Le prix d’un trajet inclut une taxe fixe (1 fr.) et un tarif à la minute (75 centimes). (TDG)