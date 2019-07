Les Dupraz, maîtres des vignes de Soral

John Dupraz

Sur l’arbre généalogique, ce paysan de 63 ans appartient à la branche «Daudon», comme Sébastien et Stéphane, qui sont «petits cousins». Les trois possèdent leurs propres terres sur lesquelles ils cultivent essentiellement de la vigne, sur près de 25 hectares, et des céréales, telles que le blé, l’orge, ainsi que le tournesol et le colza. «Cela fait quatre générations que nous sommes vignerons et encaveurs indépendants», annonce fièrement Sébastien, 50 ans. De six ans son cadet, Stéphane a, lui, commencé par travailler dans le bâtiment et l’horlogerie, avant de reprendre le domaine familial il y a une dizaine d’années. En formation, leurs deux fils, Maxime et Léo, œuvrent déjà à leurs côtés.

Voilà justement Léo qui déboule au volant d’un tracteur sur la route du Creux-de-Boisset, celle autour de laquelle s’est construit le village. Accaparé par la moisson, il n’arrivera pas à temps pour la photo de famille, prévue dans la cour pavée de Paul.

Le «centre du monde»

De là, si l’on emprunte au rond-point la rue du Faubourg jusqu’au numéro 13, on tombe sur une autre souche de la famille Dupraz: celle de John. Le sobriquet de son grand-père, c’était «Boule», car il était «petit et rond». «C’est lui qui a construit la maison. À l’origine il y avait deux étables et une grange», raconte celui qu’on surnomme «petit Boule» ou «le politicien».

Les cheveux, jadis portés longs, se font rares, mais derrière ses lunettes rondes, transparaît un regard perçant. John se définit comme «un paysan d’abord», mais un paysan qui a eu «la chance d’élargir ses horizons», lui qui a siégé en tant que député radical au Grand Conseil pendant vingt-six ans, puis à Berne pendant douze ans. Il fut aussi président de l’Office de promotion des produits agricoles de Genève (Opage). «Paysan, c’est un métier où l’affect joue un grand rôle. Aujourd’hui, quand je n’ai rien à faire, je vais me balader dans les champs et la sensation est juste inégalable.» Pour lui, comme pour tous les autres Dupraz, Soral, c’est le «centre du monde». Tout simplement.