Les cours de français s’installent au parc des Franchises

Un jour de canicule, 16 h, plus de 35 degrés au thermomètre. On pensait que chacun allait rester chez soi. Faux. Ils sont plus d’une centaine dans un parc des Franchises épargné de la touffeur. La veille, ils étaient tout autant, pour suivre ces cours de français de base informels.

La semaine dernière, le programme mené par l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) s’est installé pour la première fois dans ce parc situé entre l’avenue de Châtelaine et la Cité Vieusseux. «Le choix des Franchises relève également de la volonté de se rapprocher de quartiers plus populaires», fait remarquer Léna Strasser, responsable du projet à l’OSEO. Le lieu, plutôt excentré au regard du parc La Grange ou de la Perle du lac, continuera d’accueillir les apprenants jusqu’à mercredi (de 16 h à 18 h).

Sans table ni chaise, ces cours sont donnés à l’ombre d’un arbre, sur la pelouse. Chaque année, le choix des parcs de la ville varie. Répartis dans des groupes selon leur niveau, les élèves sont Syriens, Nigérians ou Péruviens. «Nous accueillons même des touristes», s’enthousiasme Léna Strasser. Le parcours de vie ou le titre de séjour importe peu. L’essentiel est de parler durant l’heure et demie que la quinzaine de formateurs leur consacrent. À quelques mètres des groupes constitués, l’Université populaire albanaise se charge d’accueillir les enfants durant la durée du cours.

Lors de notre visite, l’alimentation avait été retenue comme thème du jour. «Les aliments, comme le cheval ou le cochon?» interroge un jeune Sud-Américain. «Non, les aliments, ce n’est pas la même chose que les animaux», rectifie un formateur. Dans un autre groupe avancé, certains découvrent une image de moule, le mot, sa prononciation, son orthographe avant que d’autres déclinent les manières de la préparer.

Voilà cinq ans que la formule fonctionne. Nés de la volonté du Bureau de l’intégration des étrangers, les cours de français au parc ont immédiatement séduit une population qui profite gratuitement de ces moments informels cadrés par des formateurs professionnels.

Malgré le succès populaire, les services de l’État ont revu à la baisse l’enveloppe à disposition de l’OSEO. En conséquence, les huit semaines de cours ont été ramenées à cinq. Faut-il y voir une menace à moyen ou long terme? «J’espère que non, souffle Léna Strasser. Pour l’instant, on ne se plaint pas… Pouvoir offrir cinq semaines de cours gratuits, c’est déjà pas mal.»

Enfin, les cours au parc vont jouer cette année une prolongation inédite en périphérie. À Meyrin, le Jardin alpin accueillera ces mêmes leçons de français oral du 5 au 16 août (lu-ve de 16 h à 18 h) tout comme Plan-les-Ouates, qui donne rendez-vous devant l’École Champ-Joly tous les matins (du lu au ve, de 9 h 30 à 11 h) du 12 au 23 août.