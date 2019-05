Les communes disent oui à la réforme des pompiers

Mercredi soir, les 45 communes genevoises étaient appelées à se prononcer sur la réforme qui attend les pompiers genevois, professionnels comme volontaires. Celles-ci ont accepté ce futur «Concept opérationnel 2030».

Celui-ci a pour objectif d'améliorer le temps d'intervention des hommes du feu, qui dans 40% des cas ne respecte pas les normes en vigueur actuellement. Le projet permettra l'augmentation de l'effectif, la mise à disposition de 5 casernes (dont une hors ville) mais aussi la création d'une structure intercommunale. La gouvernance de la lutte contre les incendies sera donc partagée par l'ensemble des municipalités, et non plus uniquement par la Ville de Genève comme c'est le cas aujourd'hui. En participant financièrement, celles-ci auront un droit de vote, proportionnel à leur nombre d'habitants et d'emplois.

Le Conseil d’État doit désormais valider le projet, puis le transmettre au Grand Conseil pour approbation. Les Municipaux seront informés mais n'auront pas à se prononcer.

