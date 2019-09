Les Communes acceptent de discuter

Débloquage en cours. Le 18 septembre, les autorités cantonales et municipales ont signé un protocole de négociations en vue d’un transfert de charges du Canton aux Communes. Alors que les deux entités sont en désaccord depuis de longs mois à ce sujet, cette décision devrait permettre d’entamer de réelles discussions.

Ce protocole de négociations a été largement évoqué samedi matin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association des communes genevoises (ACG), qui se tenait à Collonge-Bellerive en présence du conseiller d’État Thierry Apothéloz. Pour mémoire, le Conseil d’État veut transférer une partie des charges qu’il assume dans le domaine du social et de la santé (aides au logement ou EMS, par exemple) aux Communes.

Alors que ces dernières avaient initialement refusé à l’unanimité d’entrer en matière, elles ont finalement accepté d’ouvrir les discussions, pour autant que ce transfert soit accompagné de nouvelles prérogatives. «Il est hors de question que nous acceptions un simple report financier sans savoir à quoi il correspond exactement et sans avoir également un transfert de compétences», a rappelé le président de l’ACG Xavier Magnin lors de son discours.

Comité de pilotage

Le protocole d’accord prévoit donc la création d’un comité de pilotage comprenant les cinq membres du bureau de l’ACG ainsi que la délégation aux Communes du Conseil d’État (composées de Thierry Apothéloz, Nathalie Fontanet et Serge dal Busco). Ce comité aura jusqu’à la fin de l’année pour définir les domaines qui pourraient être concernés par ce transfert. «Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Les domaines peuvent donc aller au-delà du social, il n’y a aucun tabou, indique Thierry Apothéloz. L’idée est de sortir du simple transfert de charges financières, qui passe mal auprès des Communes, et de regarder comment valoriser au mieux le potentiel de ces dernières en matière de connaissance du terrain et de proximité.» Il évoque par exemple la question de la police de proximité.

Les propositions seront ensuite étudiées par un groupe de travail formé de spécialistes issus de l’Administration cantonale et de l’ACG et dirigé par un président extérieur à ces deux entités. Ces derniers auront jusqu’au mois de mars pour se positionner sur la faisabilité de ces transferts.

Calendrier serré

En acceptant ce protocole de négociations, les Communes ont ainsi évité que le Conseil d’État dépose un projet de loi prévoyant un premier transfert de charges de 20 millions à partir de l’an prochain (une augmentation censée passer à 50 millions dès 2021 et à 90 millions dès 2022). Reste maintenant à entamer des discussions qui s’annoncent ardues, notamment en termes de délais.

Xavier Magnin fait remarquer que le calendrier prévu est très serré, rappelant que les élus communaux sont des miliciens. Il ajoute qu’une disposition du protocole prévoit un éventuel échec des négociations. «Les Communes, par cette ouverture, font preuve de bonne volonté. Je ne peux toutefois pas affirmer que nous arrivions à la hauteur des espérances du Canton, qui prévoit un transfert de 50 millions en 2021. Car nous voulons que les Communes aient le temps de rebondir à la suite de la mise en place de la Réforme fiscale et du financement de l’AVS (RFFA).»

Le maire PDC de Plan-les-Ouates, réélu samedi pour deux ans à la tête de l’ACG, promet que les Communes ne rompront pas les discussions, «mais si nous échouons dans cette négociation et que le Canton dépose son projet de loi, nous devrons aller au référendum».