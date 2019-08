Les clubs de natation soignent la relève aquatique

La semaine de toutes les inscriptions. Elle a commencé elle aussi lundi et se joue en même temps que la rentrée scolaire. Les préaux restent animés après les heures de classes, quand ils ne sont pas pris d’assaut les après-midi de congé. Au 66, rue de Liotard, ce mercredi sur le coup de 16 h , c’est l’effervescence.

Une queue de 30 mètres à l’arrière du bâtiment scolaire. Certains parents attendent depuis une bonne heure. Sans impatience, le sourire aux lèvres. Il faut dire que l’accueil est impeccable, fluide comme un nageur enchaînant ses longueurs dans un bassin.

C’est pour lui que la queue s’est formée: un bassin de 25 mètres dans lequel se prépare, à mots doux et gestes bienveillants, la relève aquatique. Les plus jeunes ont 4 ans à peine. Les voici sur le seuil de leur première «leçon» de natation. Une immersion en forme de test, ni trop long ni trop rapide, pour permettre aux moniteurs de constituer ensuite des groupes homogènes.

Si l’on veut vérifier la popularité grandissante d’une discipline qui, pour les plus motivés, deviendra plus tard compétitive, c’est ici, au sein de Natation sportive Genève (NSG), l’un des trois principaux clubs du canton, que ça se passe. Quatre rendez-vous différents échelonnés jusqu’au 2 septembre, en passant d’un bassin scolaire à l’autre, avec, pour chaque session, un nombre d’inscrits dépassant largement la centaine d’enfants. En ajoutant leur escorte familiale (père, mère, parfois les deux), cela représente beaucoup de monde sur le seuil de cette échelle qu’il faut apprendre à descendre, puis à remonter. Les phobiques de l’élément liquide mettent du temps.

Les têtes blondes apprennent plus rapidement. Le plaisir les rattrape. C’est le meilleur levier éducatif, reconnaît Damien, entraîneur diplômé. La douceur dans la voix est la sienne. Constantin, 5 ans, lui obéit sans trembler. Il est à l’aise, on sent qu’il a envie. De quoi réjouir son père, résumant la demande implicite de la plupart des parents présents: «Qu’il ait du plaisir dans l’eau; qu’il sache nager si, un jour, il doit tomber d’un bateau.»

Les mauvaises nouvelles de l’été, le récit rapporté des noyades et accidents en piscine, ne sont pas pour rien dans le succès grandissant de ces journées test. «Ma fille avait un cours privé de 25 minutes. C’était trop court, lance une maman motivée. À NSG, c’est 40 minutes au moins, puis une heure. Et les filières sont nombreuses qui, bien encadrées, peuvent mener jusqu’à l’élite.»

Sonia n’en est pas encore là. Elle vient de boire sa première tasse, sous les yeux de sa sœur Alexia, de deux ans son aînée. «Elle est encore un peu trop terrestre», lâche la monitrice en évaluant sa flottaison et sa respiration. On se dit la même chose en repartant avec le flyer qui ouvre les portes d’une carrière tardive. «L’engouement pour la nage se vérifie également chez les personnes qui ont plus de 50 ans. Nos cours de perfectionnement sont très prisés», résume l’un des membres passionnés du club. Bien noté.