Les cas de suicide sont en hausse à la police genevoise

Un an après le drame, la veuve d’un policier témoigne

Sophie* a perdu son compagnon, il y a un an déjà. L’homme, qui travaillait à la police judiciaire, s’est suicidé. La veuve témoigne dans un but de prévention. Elle estime que la pression et le manque d’écoute ont pesé sur le moral de son ami. Même si elle n’exclut pas que les éléments liés à sa vie privée aient aussi pu jouer un rôle: «Il a perdu son père deux mois plus tôt. Un coup devenu insurmontable pour lui.»



Ce n’est pas tout. Visé par une procédure pénale et administrative après une arrestation musclée en 2017, il a mal vécu la dureté des auditions au Ministère public, relève Sophie. «Avec tous ces événements, il dormait mal

et refusait de prendre ses antidépresseurs.



C’est un cercle vicieux.» La veille de son suicide, il a reçu un courrier recommandé du département à son domicile, lui signifiant l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre. Sa compagne se demande pourquoi la lettre n’a pas été envoyée à son avocat. Elle souligne que ses chefs directs, qui connaissaient son état psychologique du moment, étaient opposés à l’envoi de ce courrier qui n’avait rien d’urgent. «Le lendemain, il s’est donné la mort.» Sa veuve dénonce ce manque d’écoute et de tact. Elle soupire: «La police, c’était sa vie. Il n’avait pas besoin de travailler car son père avait une situation confortable. Mais il se battait pour les acquis sociaux de sa profession, pour des questions de justice et de principe. Par exemple, il avançait l’argent pour ses indics mais ne se faisait jamais rembourser.»



Mauro Poggia, qui a pris la tête du département l’an dernier, n’a pas tardé à réagir au drame, précise son porte-parole, Laurent Paoliello: «La lettre du département incluait des considérants types qui figurent systématiquement dans toute décision d’ouverture d’enquête. Après ce drame, nous avons décidé de rappeler la règle qui est de remettre en mains propres, par la hiérarchie, ce type de notification. On a modifié le contenu de ces documents pour qu’ils ne soient pas inutilement anxiogènes. Quand la hiérarchie apprend que l’état de la personne sous enquête est délicat en raison par exemple d’un décès, d’une maladie ou d’un divorce, elle veille à ce que le courrier de notification de l’ouverture des charges ne soit pas envoyé tel quel, dans une version standardisée, précisant simplement que le collaborateur risque une sanction allant du blâme au licenciement. Ce genre de courrier peut être très mal perçu en fonction de l’état psychologique. Il est désormais prévu que la hiérarchie prenne en compte la spécificité de la personne et la convoque pour lui remettre directement les informations. Elle peut venir accompagnée de son avocat, et il sera précisé au fonctionnaire qu’une enquête est ouverte, en essayant de faire la part des choses et d’éviter un drame.»



Mis en cause par le syndicat en tant qu’ancien ministre de la police, Pierre Maudet explique: «Je ne peux pas m’exprimer sur un cas particulier. Le problème du suicide, c’est qu’il est extrêmement difficile d’en parler, de la hiérarchie de la police à la commission du personnel. À chaque fois que j’ai essayé d’aborder le sujet, les syndicats instrumentalisaient la situation a posteriori en évoquant des problèmes d’effectifs, de débours et d’absentéisme plutôt que de poser des questions sur l’opportunité, par exemple, de retirer l’arme de service dans certains cas. Sur ce point, c’est l’omerta et c’est un effet du corporatisme.» Sur les reproches syndicaux à son encontre, Pierre Maudet les conteste et nous renvoie aux chiffres publics sur l’absentéisme (0,77% en 2012, 0,61% en 2017 et 0,67% en 2018) et les engagements (+14% entre 2011 et 2018).

F.M.





* Prénom d’emprunt