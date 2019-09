Les campeurs de l’urgence sociale interpellent les communes genevoises

L’objet n’était pas à l’ordre du jour, mais il s’est invité à l’heure de la récréation dans le préau de l’école. Donc, les élus convoqués ce samedi à l’Assemblée Générale de l’Association des Communes genevoises ont découvert, en arrivant à Collonge-Bellerive, un campement de tentes vertes, de la marque Quechua, identiques à celles que les habitants de Plainpalais avaient vues pousser sous leur fenêtre au printemps dernier.

Comme les campeurs ne végétalisent pas en cachette, ils ont demandé et obtenu les autorisations préalables, non sans solliciter la présence de la presse pour conférer, à raison, un supplément de visibilité à leur CAUSE. En lettres capitales, cette cause-là, soutenue par un Collectif d’Associations pour l’Urgence Sociale. On lui doit déjà la mise en place du Dispositif de nuit (DDN), fort de ces quatre sleep-in répartis entre les deux rives, ainsi que de sa Halte de nuit aux Acacias.

Solutions respectueuses

Or, rappellent ces initiateurs, «il s’agit pour l’instant d’un dispositif d’urgence humanitaire financé exclusivement par la Ville de Genève. Nous estimons avoir fait la moitié du chemin en ayant prouvé notre capacité de mise en place rapide de solutions respectueuses d’un minimum de dignité.»

Les voici plus que jamais au milieu du gué, avec une énergie inentamée qui ne demande qu’une chose: aller de l’avant. Comment? «En passant de la parole aux actes, afin d’envisager sans tarder la création d’un fonds intercommunal»; soit une «alliance créative avec l’ensemble des Communes», se traduisant par une coopération effective avec le Département municipal de la cohésion sociale, qui se sent un peu seul dans l’effort financier et logistique en faveur du sans-abrisme.

Continuité nécessaire

«On a fait la preuve que l’on était capable d’innover, de relier le jour à la nuit dans l’accueil d’urgence, d’assurer une continuité nécessaire de prestation entre l’été et l’hiver, résume Dominique Froidevaux, le directeur de Caritas Genève. Les équipes sur le terrain sont formées, aguerries, mais frustrées en même temps de ne pas pouvoir offrir plus.»

Car, oui, l’argent fait défaut – il manque actuellement un complément financier de 400 000 francs -, et l’automne, qui arrive avant l’hiver, est plein d’incertitude. Les sleep-in affichent complet, celui de la Servette refuse chaque soir du monde: 40 lits de camp à distribuer, pas un de plus. Alors, les recalés dorment dehors, sur des bancs publics.

Des familles à la rue

On continue à voir chaque nuit ce que l’on n’aimerait plus voir: pas plus tard que cette semaine, derrière les toilettes publiques du parc Geisendorf, une famille entière, deux adultes et quatre enfants – le cadet n’a pas trois ans -, dormant ensemble jusqu’à l’aube sur la pierre froide.

Commentaire d’Alain Bolle, président du Collectif: «On aimerait éviter d’envahir la Vieille-Ville avec nos tentes, de ne pas avoir à bivouaquer au pied des canons, bref, que ça bouge politiquement.» Pour bouger, il faut commencer par se parler. Avant le tour de table demandé, prises de langue aux abords des tentes. Du beau monde, ce samedi à Collonge-Bellerive, des têtes connues et concernées qui ne font pas regretter de travailler le week-end.

«Prise de conscience réelle»

A commencer par celle du conseiller d’Etat Thierry Apothéloz. Il a un agenda chargé mais se montre écoutant. « Je note auprès des élus une réelle prise de conscience en la matière. J’ai proposé à la commission sociale de l’ACG de se voir. La solidarité est l’affaire de tous, c’est une question de fond. Je préconise un concept en quatre séquences sur la qualité du logement. Le deuxième volet concerne l’hébergement d’urgence.»

Message reçu cinq sur cinq. Il a déjà sa ligne doctrinaire dans la motion dite 2214, «un toit pour toutes et tous», adoptée par le Grand Conseil le 15 mai dernier: «Ouvrir une structure d’accueil permanente cantonale pour pallier les besoins actuels.» Il lui manque encore une ligne budgétaire. Comme il manquera demain un toit à la Halte de nuit, qui s’apprête à devoir quitter la rue du Grand-Bureau.

«Oui, cela devient urgent de trouver un nouveau lieu», glisse l’un des campeurs militants. Il a adopté la couleur rouge du Père Noël pour se protéger de la pluie, mais garde les mots sur terre: «Les équipes restent motivées et vaillantes.»