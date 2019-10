Les artistes au fil de l’eau discutent «entre soi» de leur avenir

En soi, l’intention était bonne: inviter tous les acteurs culturels qui voisinent au fil de l’eau, entre les berges de l’Arve et les rives du Rhône, autour d’un risotto géant. En faisant précéder le repas pris en commun d’un échange, avec canevas et intervenants désignés, autour de la question du lien entre la nature et la culture, à l’horizon, pas si lointain, de la Genève de demain; laquelle se dessine en se rapprochant, elle aussi, de la rivière et du fleuve.

Des artistes et des élus politiques, des programmateurs et des architectes du plein air, plutôt adeptes de la nage à contre-courant. Beaucoup de monde. Trop sans doute. Ni débat public ni table ronde. Hormis les «impliqués», il n’y avait personne dans la salle. Un entre-soi culturel, alignant pendant plus d’une heure des monologues d’intérêt inégal, jusqu’au moment où l’un des participants s’est avisé de glisser à la modératrice que, le temps avançant, il valait peut-être la peine de profiter de la double présence d’un conseiller d’Etat (Thierry Apothéloz) et d’un conseiller administratif (Rémy Pagani) pour leur donner enfin la parole.

Le protocole sportif attendait M. Apothéloz dans la tribune officielle de Suisse-Irlande à la Praille. Il avait prévenu, il dut partir, non sans avoir regretté, durant sa brève intervention, «la perte progressive des lieux d’expérimentation», en raison de «l’hygiénisme administratif» qui interdit de prendre des risques, qui refuse, à coups de lois et de règlements, «l’insécurité d’une démarche participative». Bel éloge de la marge.

Dans cette même marge, où pousse encore le peuplier, le roseau et l’abricotier d’argent, les paroles entendues se font plus inquiètes. Les représentants de la Gravière, adresse nocturne et festive par excellence, sont « tristes d’être le lieu culturel qui ne sera pas conservé dans le futur.»

Ceux de la Parfumerie, juste à côté, sont également préoccupés par l’extension du plan nord du PAV qui n’y va pas par quatre chemins pour imposer son logement. A un jet de réplique de la Parf’, une tour de 15 étages: bonjour les «conflits perpétuels».

Quant au Galpon, c’est pas clair non plus. Pour Rémy Pagani, il est sauvé là où il est, le long du quai des Péniches. Pour la représentante de l’Etat, sa pérennisation est tout sauf acquise. Il est même illégal à cet endroit, car «non conforme» avec la zone de «bois et forêt» dans laquelle il s’inscrit.

A ce stade, les impliqués rappellent davantage la place sinistrée des lendemains d’incendie. Alors, on fait quoi? Julien Descombes, qui n’est pas pompier mais architecte, suggère d’aller de l’avant. L’état des lieux, c’est bon, il faut maintenant déterminer un «programme d’action», adopter une stratégie, se mettre d’accord sur un «message culturel» fort.

Mettons que mardi soir, pendant que la Suisse battait l’Irlande sur une pelouse de ligue inférieure, l’expression poétique du chacun pour soi l’emportait sur les stratèges et les visionnaires.