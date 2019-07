Les arrêts de bus sont des fournaises

La canicule s’installe et, avec elle, son lot de désagréments. Certains sont insoupçonnables. C’est le cas pour les arrêts des Transports publics genevois (TPG), qui deviennent brûlants au contact des rayons du soleil.

«Dès que le soleil chauffe, il devient impossible de s’asseoir», fulmine Linda, 72 ans. «Alors, je reste debout avec mes cannes. Pour les personnes d’un certain âge comme moi, les femmes enceintes ou les mamans qui portent leurs enfants, c’est vraiment difficile. En cette période de canicule, personne n’ose s’asseoir sur ces bancs.»

Bancs en bois dans les petites communes

Linda ne comprend pas que ces abribus aient été aussi conçus avec un toit en verre. «Il n’y a pas d’ombre», s’exclame-t-elle, faisant part de son désarroi lorsqu’elle doit par exemple attendre le tram en direction de Carouge à l’arrêt «Place de Neuve», où il n’y a pas ne serait-ce qu’un petit arbre à proximité pour se mettre à l’abri. Linda raconte ainsi avoir vu récemment une femme faire un malaise en restant debout trop longtemps sous le soleil.

Les infrastructures aux arrêts de bus ne dépendent pas des TPG, mais des communes. C’est la raison pour laquelle les équipements et les matériaux qui les constituent peuvent varier d’un arrêt à l’autre. Hors de la ville, les bancs sont le plus souvent en bois, une matière qui absorbe moins les fortes chaleurs mais dont l’entretien coûte plus cher.

Vers un changement de modèles?

L’histoire se réchauffe en Ville de Genève, où les bancs sont la plupart du temps en inox. L’acier inoxydable est une matière pratique et utilisée dans de nombreux domaines (de la chirurgie à la construction navale) car elle résiste bien à la corrosion. De plus, elle ne peut pas rouiller. Cependant, l’inox réagit fortement avec les hautes températures et chauffe rapidement.

«Le choix de l’inox a été fait en regard de critères d’entretien et de durabilité», explique Isabelle Charollais, codirectrice du Département des constructions et de l’aménagement de la Ville de Genève. Sur le territoire municipal, les autres bancs placés en dehors des abris de bus, dans l’espace public et les parcs, ont en revanche une assise en bois. Isabelle Charollais, qui précise ne pas avoir reçu de plaintes, fait savoir que le département est disposé à prendre en compte cette problématique «si le Conseil administratif ou le Conseil municipal le souhaitent».