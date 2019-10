Les amateurs de Lego ont répondu présent à Genève

Les Lego ont fait un carton cette semaine à Genève. Pour la première fois présenté en Suisse romande, le salon «Bricklive» dédié aux célèbres briques multicolores a captivé petits et grands.

Davantage qu'une simple exposition, «Bricklive» est conçu comme un véritable parc d'attractions, où les visiteurs ont l'occasion de s'amuser au milieu des Lego. Plus de 10 millions de briques ont ainsi été réparties dans les zones de construction libre.

Ouvert le 18 octobre au début des vacances scolaires genevoises, «Bricklive» s'achève dimanche à Palexpo. «L'événement a été bien fréquenté, avec notamment une affluence plus forte que prévu en semaine», relève la responsable média Maud Couturier, contactée par Keystone-ATS. Elle explique que les chiffres de fréquentation ne seront connus que dimanche soir.

«Bricklive» était initialement davantage destiné aux 4 -12 ans, «mais nous avons constaté que les parents ont autant croché que leurs enfants», poursuit Mme Couturier. Elle précise que l'exposition consacrée à l'Océan, avec des animaux en Lego à taille réelle, a connu beaucoup de succès. Il en a été de même avec les piscines à briques, les attractions interactives et les défis.

«Bricklive» a tourné dans les plus grandes villes du monde avant de débarquer à Genève. A noter que c'est la deuxième année de suite que le Lego est à l'honneur à Palexpo, qui avait accueilli l'exposition «The Art of the Brick» de l'artiste américain Nathan Sawaya en octobre 2018. (ats/nxp)