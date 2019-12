Le Léman Express, «projet le plus complexe jamais vu» par le patron des CFF

Les cérémonies d’inauguration du Léman Express ont démarré ce jeudi matin à Coppet (VD) pour le volet helvétique, tandis qu’une cérémonie analogue se tenait à La Roche-sur-Foron pour le volet français. Les deux assistances doivent converger en train à la nouvelle gare des Eaux-Vives.

Lors d’une première salve de discours, la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite a salué dans le Léman Express «l’émergence d’une vaste région qui œuvre de concert pour sa prospérité» et une «réponse intelligente et efficace» aux défis climatiques. Le patron des CFF, Andreas Meyer, a pour sa part évoqué «le projet le plus complexe» qu’il n’ait jamais vu: «Il y avait tellement de détails, plus d’un million, qui ont dû être réglés.»

La conseillère fédérale chargée des Transports Simonetta Sommaruga est également présente, tout comme ses homologues genevois et «rhône-alpins», Serge Dal Busco et Martine Guibert. Le thème de la grève est sur toutes les lèvres dans les discussions en aparté. La plupart des interlocuteurs invitent à ne pas se focaliser sur des troubles qui pourraient se limiter à quelques jours. Des informations quant aux éventuelles perturbations seront communiquées samedi en fin de journée alors que la mise en service intégrale du réseau est prévue dimanche dès 5 h du matin.