Pourquoi le Léman Express est à la peine

«Difficultés lors de la préparation du train» ou «perturbations d’exploitation». Tels sont quelques-uns des motifs invoqués par les haut-parleurs des gares du CEVA pour motiver les retards et annulations de trains, ou leur circulation en compositions raccourcies et bondées, qui ont continué à semer la zizanie en début de semaine sur les lignes du Léman Express. Sur les réseaux sociaux, les sobriquets fleurissent: «Léman Suppress» ou «Léman Stress». Deux pétitions fédèrent les mécontents.

Après une mise en service qui n’a eu lieu que partiellement à la date prévue du 15 décembre en raison du mouvement de grève en France, c’est dans la douleur que se déroule le déploiement intégral du nouveau service sur les lignes haut-savoyardes au-delà d’Annemasse, avec des relations directes de Genève à Évian qui ont démarré le 16 janvier, puis vers Annecy et Saint-Gervais le 22 janvier.

«La grève a plutôt aidé car elle a permis de passer un premier mois sans trop de problèmes, commente un cheminot suisse, sous couvert d’anonymat. Jusqu’à la mi-janvier, tout allait plutôt bien, mis à part des couacs lors du changement de voltage à l’entrée d’Annemasse: nos rames Flirt n’aiment pas du tout. Mais depuis lors, ça coince matin et soir.»

Rodage retardé

Le réseau se teste enfin dans ses dimensions totales. Des répétitions générales auraient dû se tenir les deux derniers samedis de novembre, mais les premiers mouvements sociaux en France ont amputé ces marches à blanc. Même rétrécies, elles se sont mal passées, selon notre témoin. Le gros mois de grève aurait ensuite cassé l’élan. C’est donc en ce moment que le Léman Express vit sa véritable période de rodage, sans avoir pu mettre à profit la relative accalmie des Fêtes pour essuyer les plâtres.

Les cheminots français, dont certains s’étaient déjà plaints de formations insuffisantes car menées au pas de charge, ont largement eu le temps d’oublier ce qu’ils avaient pu assimiler. Pour rappel, des rames tant suisses (23 modèles Flirt de Stadler) que françaises (17 Regiolis d’Alstom) roulent sur le réseau, les dernières n’y circulant régulièrement que depuis le déploiement intégral. Les personnels des deux pays sont appelés à se relayer aux manettes des deux types d’engins, chacun restant toutefois sur son territoire puisque les cheminots des CFF et de la SNCF se transmettent les commandes à Annemasse. Les deux trains sont réputés très différents. Si un pilote haut-savoyard a un souci avec une automotrice helvétique, il dispose d’un numéro d’aide à Berne, qui lui permettra de s’initier aux joies du français fédéral.

Pagaille à Annemasse

Dans le détail, qu’est-ce qui coince? Avec le Léman Express, la Haute-Savoie voit passer 240 trains par jour au lieu de 70 auparavant. «Jusqu’ici provinciale, la gare d’Annemasse se retrouve avec un flot ininterrompu de trains que le personnel n’arrive tout simplement pas à gérer, poursuit le conducteur CFF. Alors qu’en Suisse, chaque relation se voit attribuer une voie qui reste identique sauf exception, on dirait que les Français tirent un numéro au sort pour chaque train!» Pour ne rien arranger, les communications sont compliquées. «Notre réseau GSM-R (ndlr: téléphonie portable spécifique au rail) ne passe pas à Annemasse et cela prend du temps de basculer sur son équivalent européen, poursuit l’Helvète. On se retrouve dans des situations ubuesques, sans savoir qui est sur quel réseau.»

Un pilote français confirme: «Au PGRA (ndlr: poste de commandement à grand rayon d’action) d’Annemasse, ça semble très compliqué, sans qu’on ne comprenne vraiment pourquoi.»

Fossé interculturel

Les deux hommes concordent sur le fait que les deux pays ont des pratiques ferroviaires différentes, qui se concilient mal. «Que le lancement, le recrutement et la formation aient été moins bien préparés chez nous en France n’explique pas tout, enchaîne le Haut-Savoyard. Il y a un choc de cultures. Les Suisses ont tendance à supprimer un convoi s’il a dix minutes de retard, alors que nous le ferions rouler coûte que coûte. Et ils font de la rétention d’informations, refusant – Dieu sait pourquoi – de livrer le numéro de leurs rames Flirt, ce qui peut mener à des suppressions en France.» «En Suisse, on a une conception de type métro, où tout est cadencé, commente l’autre. La régularité importe moins aux Français, qui cultivent en revanche des procédures très lourdes avec lesquelles la moindre étape ratée peut mener à supprimer un train. Mais tout ceci pourra se régler en prenant des habitudes.»

Du côté de la CGT, on ajoute que le mouvement résiduel de grève joue encore un rôle, «même s’il y a beaucoup moins de grévistes après cinquante-cinq jours», concède Pascal Arnould, délégué. Et de conclure: «Nous étions fiers du projet Léman Express, mais il a été monté à la va-vite, au rabais. Et le réseau haut-savoyard est entièrement à voie unique, ce qui compromet sa robustesse.»

Experts au front

Et côté suisse, rien d’autre à redire? Notre cheminot mentionne la nécessité de former encore des dizaines de conducteurs du dépôt de Genève. «Nous ne sommes qu’une centaine sur 170 ou 180 à être formés pour aller à Annemasse et recevons parfois nos tours de service hors délai.»

En haut lieu, on met en avant une priorité: ne pas rejeter la responsabilité des problèmes sur un pays ou l’autre. Le but est de les résoudre ensemble. Selon nos informations, Lémanis (la société franco-suisse qui coordonne le réseau) vient de mettre sur pied une task force incluant les deux opérateurs. Elle aurait déjà réglé des soucis procéduraux relatifs au franchissement de la frontière et générateurs de suppressions de trains. Mais on s’attend à des semaines d’efforts supplémentaires pour stabiliser le réseau.