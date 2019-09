Légère baisse du nombre de sans emploi à Genève

Avec 9302 personnes au chômage fin août (y compris les chômeurs en fin de droit), soit une diminution de 104 chômeurs en un mois (-1,1%), le taux de chômage reste stable à Genève et s'établit à 3,8%. Au plan national, le nombre de chômeurs augmente (+2,0%) et le taux de chômage reste stable en se maintenant à 2,1% . En comparaison annuelle (août 2018 – août 2019), l'effectif des chômeurs diminue de 7,8% à Genève (diminution de 7,7% au plan suisse) et celui des demandeurs d'emploi recule de 5,7% (diminution de 5,6% au plan suisse).

Durant le mois d'août, le nombre de chômeurs de sexe masculin a diminué de 2% et celui des chômeurs de sexe féminin diminue également de 0,1%. Selon la nationalité, la variation enregistrée est de -1,4% pour les Suisses et de -0,8% pour les étrangers. Quant à l'évolution selon les groupes d'âge, le nombre de jeunes de moins de 25 ans a reculé de 1,1%, celui des 25 à 49 ans a diminué de 0,9% et celui des 50-64 ans a baissé de 1,8%. Le nombre de chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus d'un an), dont la part correspond actuellement à 15,3% du total, a diminué de 5,1% en juillet. La durée moyenne du chômage s'établit à 210 jours et recule (-6 jours) par rapport au mois précédent (moyenne basée sur une semaine de 7 jours); elle était de 236 jours une année auparavant (août 2018).

En comparaison annuelle (août 2018 – août 2019), on enregistre les plus fortes baisses dans les activités de services administratifs et de soutien (-113 chômeurs), l'hôtellerie et la restauration (-51 chômeurs), la construction (-49 chômeurs) et le commerce de détail (-29 chômeurs). Les plus fortes hausses sont enregistrées dans la santé et action sociale (+98 chômeurs), les autres activités de services (+46 chômeurs) et le commerce et réparation d'automobile (+24 chômeurs).

En août 2019, 1721 demandeurs d’emploi ont été inscrits. Durant la même période, 1902 désinscriptions ont été enregistrées.