Le «Vinogolf 2019», une première mondiale dans les vignes de Dardagny

«Le golf, belle promenade gâchée», disait Mark Twain. Visiblement pas pour la vingtaine de joueurs qui a participé à une compétition hors-ligne dans les vignes de Dardagny, la bien nommée «Vinogolf 2019», neuf trous. À chaque étape, le joueur devait reconnaître trois cépages à l'aveugle. La qualité du jeu progressait à chaque trou.

Les participants ont découvert le coteau des Communailles et sa vue sur tout le canton, voire jusqu'au Moléson les jours fastes: «Du Moléson, j'vois ma maison.» Les prés bordant les vignes avaient été tondus de près, les balles étaient rouges pour mieux les retrouver. Six balles à ramener, une perdue vaut un point. De haute lutte, Jean-Luc Rapo a été déclaré vainqueur de la compétition imaginée par Pascal Mazzoli, Thierry Bruneau avec la complicité de Stéphane Gros, propriétaire encaveur et patron du club-house.

«J'aime bien le golf, à condition que le parcours ne m'éloigne pas trop du club-house», disait un Américain. Il ne s'agit pas de Donald Trump.