Le tour d’Europe en bus, c’est possible

«J’ai l’habitude de prendre le train car je ne connais pas d’alternative pour voyager tout en respectant l’environnement», raconte Léo Durgnat, un habitant de Genève. Comme l’a démontré la vague verte des dernières élections, les préoccupations environnementales prennent de plus en plus de place. Beaucoup de citoyens tentent d’éviter l’avion, très polluant, en donnant la préférence au train. D’autres optent pour l’autobus. Plus polluant que le train, mais très attractif pour les bourses modestes.

Bien que «depuis sa création en 1958, les infrastructures de la gare routière n’ont pas évolué pour répondre aux nouveaux besoins de la société, dix-huit destinations européennes sont tout de même proposées au départ de Genève», explique Charlène Baillieul, responsable de la gare routière.

434 autocars par semaine

Parmi ces parcours qui vous amènent directement à destination, la France, l’Italie et l’Allemagne sont les régions les mieux desservies. Des voyages à Paris, Lyon, Grenoble ou Marseille sont envisageables en bus. Au total, plus de 434 autocars partent chaque semaine vers différentes communes françaises. L’Italie, quant à elle, en compte une septantaine. Des villes comme Turin, Bologne ou Milan sont donc accessibles en bus. L’Allemagne, moins desservie, doit se contenter de vingt destinations, dont Frankfort, Munich et Nuremberg.

On peut également opter pour un autocar direct afin de se rendre en Espagne, au Portugal ou en Autriche, ainsi que dans une dizaine de pays d’Europe de l’Est, difficilement accessibles en train direct. Hors de l’Europe, le Maroc fait aussi partie des destinations proposées.

Tarifs avantageux

Pour la plupart des voyages, les bus proposent des tarifs défiant toute concurrence. «Question qualité-prix, les autocars partant de Genève sont au top», confirme Amandine, une Française de Thonon qui vient habituellement prendre le bus à Genève lorsqu’elle part à l’étranger. Ainsi, la plupart des pays voisins ont des prix tout à fait abordables. À titre d’exemple, un aller simple de Genève à Paris coûte seulement 39 francs. Pour Munich les dépenses sont de 42 francs et pour Bologne 43. Il faudra payer 70 francs pour Madrid. Les régions plus lointaines sont plus chères. Le parcours jusqu’à Pristina revient à 100 francs et celui jusqu’au Maroc coûte 140 francs aller simple. «Un voyage en autocar peut s’organiser à la dernière minute pour des prix raisonnables», ajoute Matisse Haegeleer, jeune Vaudois de 16 ans.

Mais question rapidité, l’autocar n’est pas vraiment l’idéal. Huit heures pour Paris et neuf heures pour Munich ou Bologne. Pour atteindre le Kosovo ou le Maroc, il faudra patienter vingt-quatre heures.