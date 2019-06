Le Tessinois qui veut redorer le blason de la Ville de Genève

Il est déjà là. Attablé sur la terrasse du café Papon, à deux pas des bâtiments officiels de la Vieille Ville, Gionata Piero Buzzini lit attentivement un échange d’e-mails. À la dérobée, on remarque que les mots importants ont été surlignés à l’aide d’un Stabilo. Costume bleu navy cintré, petites lunettes rectangulaires, cheveux gris parfaitement coiffés avec une légère raie sur le côté gauche, le nouveau secrétaire général de l’administration de la Ville de Genève présente bien. Le ton est posé, les mouvements des mains maîtrisés. «Je suis quelqu’un d’assez ennuyeux», prévient-il.

Quel contraste! La dernière image qui nous vient à l’esprit lorsqu’il s’agit d’invoquer son prédécesseur, ce sont les ors du foyer du Grand Théâtre où le haut fonctionnaire avait fêté son départ à la retraite avec 200 convives, entre mignardises et vins du cru. Des agapes qui contrastent avec la première impression, sérieuse et tout en retenue, donnée par ce Tessinois de 42 ans.

Terrain miné

Pour son premier jour, celui qui prend officiellement ses fonctions le 1er juin sait qu’un petit-déjeuner avec du café et des croissants a été prévu en présence de ses nouveaux collaborateurs. Au Grand Théâtre? s’empresse-t-on de demander, mauvaise langue. «Je ne pense pas non. En tout cas, on ne m’a pas dit ça», balaie Gionata Piero Buzzini. Lui n’aura pas droit à une place de parking réservée devant le Palais Eynard et son titre officiel sera celui de «secrétaire général» et non plus «directeur général», contrairement à son prédécesseur.

Signe d’un changement d’époque et de la fin des petits privilèges? La Ville de Genève vit des temps mouvementés depuis l’affaire des notes de frais des magistrats. Un rapport du Contrôle interne avait aussi montré, en décembre, que la moitié des dépenses du personnel municipal analysées étaient «non conformes». «Après cette période difficile, j’espère pouvoir contribuer à améliorer l’image de l’administration auprès de la population», avance cet adepte des balades en montagne. Il lui incombera notamment de préparer les séances de l’Exécutif, d’assurer le suivi de ses décisions et de diriger le très sollicité Service des relations extérieures.

Une histoire genevoise

Sa tâche s’annonce ardue. À un an des élections municipales, le Tessinois arrive en terrain miné. Quatre conseillers administratifs ne se représentent pas, deux sont mis en prévention par la justice, les rapports avec le Conseil municipal se sont détériorés et, au sein même de l’Exécutif, l’ambiance est n’est pas à la «totale euphorie», comme a euphémisé Sandrine Salerno sur les ondes de la RTS. S’il convient avoir entendu que l’ambiance n’était pas bonne, Gionata Piero Buzzini croit avoir un avantage. «Je ne suis pas mêlé à ces affaires, dit-il. On ne pourrait en tout cas pas me reprocher de ne pas avoir vu ou anticipé certaines choses ou d’avoir des affinités avec un tel.»

Sur les cinq magistrats, Gionata Piero Buzzini dit n’en connaître aucun. Est-ce pour cela que le Conseil administratif a décidé d’engager un homme qui n’est pas du sérail? Le haut fonctionnaire, premier surpris que son dossier ait été choisi, veut y voir la preuve de l’ouverture d’une grande ville internationale. «Au Tessin, un Genevois n’aurait sans doute jamais pu obtenir un poste comme celui-ci», rapporte-il.

Cela dit, Gionata Piero Buzzini a une histoire avec Genève. Une histoire initiée à l’orée de ses 20 ans, lorsque le jeune homme qui a grandi à Minusio, près de Locarno, débarque à l’Université pour y faire du droit international. C’est là qu’il rencontrera sa future femme, une Genevoise, avec qui il a maintenant une petite fille de huit ans.

Maîtrise de soi

Au bénéfice d’un doctorat d’HEI, l’Institut des hautes études internationales, il exercera plusieurs années en tant qu’assistant, avant d’être engagé «sur un coup de chance» au Bureau des affaires juridiques des Nations Unies à New York en 2005. «La Suisse venait d’adhérer à l’ONU et c’était la première fois que l’on pouvait se présenter au concours général de recrutement. J’ai aussi eu la chance que ma discipline, les affaires juridiques, figure dans la liste de celles qui ouvraient des postes cette année-là», se rappelle-t-il.

Pendant ces années new-yorkaises, comme plus tard lorsqu’il retournera au Tessin (pour officier en tant que secrétaire général du Grand Conseil tessinois), il raconte avoir toujours maintenu le lien avec Genève. Le voilà maintenant qui parle couramment l’anglais en plus de l’espagnol, de l’allemand («mais je suis meilleur à l’écrit qu’à l’oral»), de l’italien et du français. Sans accent s’il vous plaît. «Mais l’accent si vous voulez je peux le fairrrre», rigole-t-il en roulant le r. D’un coup, un large sourire apparaît sur son visage, ses lunettes sur la table, ses yeux ses plissent et son regard se fait malicieux. La maîtrise de soi du futur plus haut fonctionnaire de l’administration se lézarde enfin. Et s’il avait bien caché son jeu? (TDG)