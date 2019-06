Le sprint français pour attraper le Léman Express connaît des contretemps

«Le Léman Express arrive. Pas les parkings-relais». C’est ce titre sans concession, formulé à la mi-mai sur les ondes de France Bleu, qui a délié les langues. Évoquant le retard pris dans la réalisation ou la livraison de stationnements, prévus notamment le long de la ligne du Chablais, la chaîne de service public régional a jeté un pavé dans la mare, déclenchant ce que Gabriel Doublet, deuxième vice-président du Pôle métropolitain du Genevois français, nomme «une petite musique de fond», venue surtout de Suisse. «Nous, Français, ne serions pas prêts, serions en retard, résume-t-il. Alors que beaucoup a été fait!»

Vote de 2014 en cause?

À un semestre de l’inauguration du réseau régional Léman Express, le 15 décembre, le Pôle contre-attaque, donc. L’organe qui chapeaute les collectivités tricolores de l’agglomération s’est fendu d’une communication pour faire le point sur l’édification de ces précieux parkings qui doivent permettre aux usagers de rallier une gare ou un arrêt afin de gagner Genève en transports publics. Les chiffres: 3500 places existent d’ores et déjà dans 22 P+R de la couronne française (mais elles ne sont pas toutes proches du nouveau réseau ferré régional, certaines étant liées à des arrêts de bus). Ce total augmentera de 730 unités (+21%) en décembre et un bond de 5700 unités est même programmé d’ici à 2023, soit un quasi-triplement, a énuméré le Pôle dans un récent communiqué.

Reste que ce supplément de 730 places peut sembler modeste au regard des nouvelles capacités ferroviaires offertes. Un seul train du Léman Express roulant en double composition peut charrier quelque 600 passagers.

«La situation n’est pas idéale, admet Gabriel Doublet. Mais ce qui nous attend, c’est l’année zéro, c’est le début d’un développement. Et il faut rappeler qu’on a perdu la part de financement attendue de Genève à cause de la votation de 2014. Il nous a alors fallu au moins deux ou trois ans pour boucler de nouveaux plans.»

En mai 2014, à une courte majorité de 51%, le peuple s’était laissé persuader par la droite dure de rejeter une manne de 3,1 millions de francs destinée à l’édification de cinq P+R sur sol français. Or les plus gros d’entre eux – deux sites en périphérie d’Annemasse et raccordés à sa gare par une ligne de bus performante – seront prêts en décembre, offrant au total 500 places (dont certaines sont déjà ouvertes).

La fameuse votation, si elle a durablement plombé l’humeur des acteurs de la coopération transfrontalière, ne saurait donc tout expliquer. Gabriel Doublet ne le cache pas: il a fallu résoudre des questions foncières, s’accorder avec la SNCF, qui détient souvent les parcelles stratégiques proches des gares, une tâche «pas toujours facile». Surtout, il a fallu mener de front d’autres projets d’envergure, comme l’édification d’une ligne de tram à Annemasse. «Nous n’avons pas la force de frappe du Canton, nous sommes des collectivités locales», rappelle celui qui est aussi maire de Saint-Cergues.

D’ailleurs, le Genevois français n’est pas seul à peiner dans sa synchronisation des P+R avec le lancement des trains. Deux ouvrages doivent par exemple jouxter la halte ferroviaire genevoise de Lancy-Bachet, totalisant 1300 places de P+R. Leur livraison est attendue en 2022.

Quelle sera la situation en décembre pour les usagers français ne vivant pas à proximité des gares qui souhaitent utiliser le Léman Express? Pour reprendre l’exemple du Chablais, on trouvera déjà près de 400 places aux abords des gares situées entre Machilly et Thonon. Au début de la vallée de l’Arve, deux ouvrages seront ouverts à temps à Reignier (145 places) et La Roche-sur-Foron (170). Il faudra en revanche attendre plus longtemps pour voir la gare de Thonon flanquée de 500 places: ce sera en 2021.

Une forte attente

«Les P+R sont un sujet, mais ce n’est pas le seul, relativise Ludovic Antoine, responsable de la mobilité du Pôle. Ils ne sont qu’une solution parmi d’autres pour les 50 000 passagers quotidiens attendus sur le Léman Express. Celui-ci s’adresse aussi aux résidents proches des gares. Par ailleurs, on réorganise les lignes de bus afin de chercher les gens au plus près de chez eux. On prévoit des consignes à vélo et on améliore les itinéraires cyclables, notamment grâce à une application qui guidera par GPS les cyclistes dès le mois de juin.»

Le responsable ne doute guère du succès des trains. «L’attente se manifeste clairement depuis des mois, relate-t-il. On le sent par les questions que l’on reçoit sur les horaires, sur les tarifs. Les gens se préparent à changer leur façon de se déplacer.»

