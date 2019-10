Le sort des mineurs non accompagnés émeut les députés

Du Grand Conseil au Conseil d’État, tout le monde est du même avis: le foyer de l’Étoile, qui a encore fait l’objet d’une manifestation mercredi, est inadapté à l’accueil des requérants mineurs non accompagnés (RMNA). Trop grand, mal situé, ce centre d’hébergement devra de toute manière fermer d’ici à 2022. Un nouveau foyer devrait voir le jour à Aïre, dans la commune de Vernier, et être doté, cette fois, d’un concept d’accompagnement plus adapté à cette population spéciale.

Vendredi, le parlement a adopté une motion des Verts à l’intention du Conseil d’État dessinant quels devraient être l’encadrement et l’hébergement accordés aux RMNA dans le futur foyer d’Aïre. Il a également refusé très largement (76 non et 18 oui UDC et MCG) une motion UDC demandant au contraire de ne pas construire cette infrastructure car elle se situerait à deux pas d’une école primaire.

Amélioration saluée

«Il aura fallu une résolution du Conseil municipal de Vernier, un rapport de la Cour des comptes, des manifestations et une étude de la HETS pour que le Canton prenne pleinement conscience de la gravité de la problématique, a regretté la Verte Frédérique Perler, première signataire de la pétition. Enfin, aujourd’hui, on prévoit une diminution du nombre de jeunes réunis et un renforcement de l’encadrement. Cela va dans le bon sens et nous en remercions le Conseil d’État.» Sans oublier le suicide, en mars 2019, d’un très jeune adulte qui avait beaucoup ému.

Genève n’était tout simplement pas prête à faire face à l’afflux de RMNA, qui a commencé en 2015. En clair, il a fallu improviser pour héberger 200 jeunes d’un coup. Et ce fut à l’Étoile, en bordure de la route des Jeunes. Il a fallu aussi découvrir une nouvelle problématique. Le conseiller d’État Mauro Poggia l’a implicitement reconnu. «Mais le Conseil d’État a fait le travail. Cette motion exprime en grande partie ce que nous avons déjà fait et nous l’acceptons. Maintenant, il faut pouvoir réaliser au plus vite ce nouveau foyer.»

Cette structure devrait héberger 88 jeunes et huit familles de quatre personnes. Il y a pour l’instant de la marge, puisqu’il n’y a plus aujourd’hui que 30 à 35 RMNA à Genève.

Un geste pour les blessés des Tattes

Les députés ont ensuite adopté une motion de l’Alternative concernant la situation des requérants d’asile blessés lors de l’incendie des Tattes en novembre 2014, et en attente d’une possible indemnisation pour les dédommager. Une personne avait succombé et une quarantaine d’autres avaient été blessées.

«Quelle justice pourrait-il y avoir si les victimes s’évaporent?» a questionné Jocelyne Haller, d’Ensemble à Gauche. La motion demande par conséquent que ces personnes puissent rester en Suisse tant que la justice n’a pas rendu son verdict. Ce point a été accepté, malgré l’opposition de Mauro Poggia, par 78 oui contre 18 oppositions MCG et UDC. En revanche, la création d’un fonds cantonal en vue d’accorder une aide au retour à ces gens a finalement été biffée.

Urgence climatique décrétée

Auparavant, les députés ont décrété l’urgence climatique à la quasi-unanimité. Le texte déposé par les Verts en écho à la mobilisation des jeunes a été accepté par 60 voix contre une et quatre abstentions.

Cette motion vise notamment à adapter le Plan climat cantonal, à assurer une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone et à associer les jeunes à la mise en œuvre du Plan climat.