Le soir venu, les temples se transforment en lieux de sommeil

On s’est réjoui de leur ouverture au milieu des vacances estivales, il faut maintenant les raconter, ces nouveaux lieux de l’urgence sociale, appelés «sleep-in», après un petit mois de fonctionnement ininterrompu. Un acronyme à trois lettres – un de plus – les coiffe : DDN, pour Dispositif de nuit. Cette offre, inédite dans son déploiement, défendue comme une nécessité par ses initiateurs, n’a pas tardé à faire la preuve de son utilité.

Preuve concrète et quotidienne. On en prend la mesure en allant d’abord au contact de l’adresse la plus décentrée. L’occasion, sur le trajet qui mène au temple de Châtelaine, de corriger cette idée reçue selon laquelle les gens vivant à la rue se concentrent dans l’hypercentre. «Dès le début sont venues des personnes dont la géographie de repli est plutôt du côté de Balexert et de l’aéroport, explique Grégory Builles, codirecteur du DDN. Une vingtaine d’abord, puis trente, aujourd’hui une quarantaine en moyenne. On a augmenté de dix lits notre capacité initiale.»

De la parole aux actes

De camp, les lits, du basique pliable, acheté dans une enseigne qui avait déjà fourni les 200 tentes plantées à l’aube du 2 avril sur la plaine de Plainpalais pour lancer un signal d’alarme sur les conditions de vie des personnes sans-abri en ville de Genève. De la parole aux actes. Les deux se mélangent afin de recréer chaque soir ce climat de bienveillance qui ne remplace pas la douche – inexistante, malheureusement –, mais permet de reposer le corps et l’esprit, de rompre avec l’errance, cette mobilité épuisante de la survie.

«Jésus Christ est Seigneur», rappelle le message biblique sur le mur principal du lieu de culte. Il est surtout généreux dans l’espace mis à disposition: un dortoir s’improvise à ses pieds, dans les allées, entre les bancs en bois, chaque bénéficiaire reproduisant la nuit venue ce petit rituel domestique qui lui fait dire sans le dire: «On est bien ici…»

Dieu aussi a froid

L’un d’eux ajoute: «Tellement que l’on aimerait y passer l’hiver.» Vœu pieux. Ce temple est une passoire thermique, Dieu grelotte dès l’automne venu. Adresses provisoires, elles le sont toutes. Flexibilité et nomadisme sont les exigences requises pour exercer cet accueil libre et inconditionnel. «Nous n’assurons pas un hébergement, mais une alternative à la rue», martèle Valérie Spagna, par ailleurs responsable de l’Accueil de nuit (ADN) à l’Armée du salut. Du bas seuil, de la mise en sécurité, «de l’humanitaire au cœur d’une ville riche», résume un travailleur social aguerri, tout en saluant, à raison, la motivation des équipes engagées.

Recrutement tardif, formation accélérée, il faut des têtes bien faites pour relever ce défi de l’inconditionnalité, en alignant des nuits complètes de veille active. Plus de 40 collaborateurs, jeunes pour la plupart, usinés par le terrain, déployés sur l’ensemble des sites investis.

Talents cachés

Au temple de la Fusterie, certains se découvrent des talents cachés pour la médiation de rue. C’est que les arbitrages surgissent plutôt sur les pavés de la place, où des bandes avinées viennent nuitamment régler leurs différends claniques. L’effet apaisant du sleep-in profite à tous; il remet de la vie dans ces espaces privés de voisinage nocturne, abandonnés à la main courante policière.

Cité des femmes

Les bonnes ondes se vérifient également à la rue Verdaine. Le binôme au travail sur les marches du temple est exclusivement féminin, comme l’est la population visée. Du jamais vu dans notre ville: une cité des femmes tendant les bras à la rue, petite sœur naissante de cette autre structure innovante créée il y a deux hivers à Paris.

Le lieu s’imposait. En levant la tête, on découvre dans la nuit une inscription murale qui l’annonçait depuis près d’un siècle: «Armée du salut. Foyer de la femme». Dans le hall d’entrée, bien visible, la charte du sleep-in débute par cette phrase d’aujourd’hui: «Ce projet est notre projet à toutes.»

Message reçu: la dynamique est contagieuse comme est palpable la solidarité; elles rayonnent du dedans vers le dehors, des liens ont été tissés avec les acteurs du quartier, la proche boulangerie livre ses invendus à l’aube, d’autres commerçants se manifestent le soir venu.

«Au milieu du gué»

Le Dispositif de nuit tient ici son fleuron, il a tout pour rendre optimistes ceux et celles qui se battent afin de consolider son financement futur, au-delà de la période expérimentale de cinq mois qui court jusqu’au 31 décembre. «Nous sommes désormais au milieu du gué», souligne Dominique Froidevaux, le directeur de Caritas Genève, très impliqué lui aussi, aux côtés des huit entités associatives de la place réunies en Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CAUSE). Il ajoute: «On avance pas à pas, ensemble et déterminés, conscients de la responsabilité grandissante qui nous échoit auprès des gens que l’on accueille tous les soirs.»

La Halte de nuit, deuxième du nom, ouvre ce lundi

Au chapitre des bonnes nouvelles, sur le front de l’urgence sociale, il y a la réouverture, dès ce lundi 2 septembre à 20 h, de la Halte de nuit à la rue du Grand-Bureau aux Acacias. On se réinstalle comme au printemps dans cet entresol du CARE, laboratoire permanent de l’accueil inconditionnel. «Nous mettons à nouveau nos locaux à disposition, confirme le directeur Philippe Rougemont. Mais pour une période de un à trois mois et avec une mission mieux définie. Le lieu ne sera pas dormant et il est destiné à voyager au sein du dispositif, car nous ne voulons pas fatiguer le voisinage.»

Essentielle, cette halte, dans laquelle il sera permis de combattre le stress de la rue, à la tombée du jour comme après minuit, de prendre une boisson chaude, de s’accorder un vrai répit jusqu’à 7 h du matin.

«La HDN servira de porte d’entrée dans le dispositif, d’aiguillage vers les différents sleep-in», insiste Alain Bolle, président du Collectif et directeur du Centre social protestant. Tout en annonçant la mise sur pied, dès le jeudi 5 septembre, avec l’appui de Première Ligne, d’un quatrième sleep-in, dans les murs du Quai 9, à l’attention des personnes usagères de drogues. Du jamais expérimenté à ce jour, à Genève comme ailleurs en Suisse.

En un mois à peine, le Dispositif de nuit a fait la preuve de son besoin. Il s’étoffera à partir du 15 novembre avec l’ouverture de l’accueil municipal dans les abris PC. Mais cet accueil-là restera conditionné, avec horaires à respecter et nuitées limitées dans le temps. Trop-plein de prestations à venir? Assurément pas, elles se compléteront: à la marge de la marge vit une population pour qui la main tendue ne peut être qu’inconditionnellement accueillante.