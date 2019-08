Le sauvetage du Plaza aura un impact sur la piétonnisation

C’est un effet peu connu de la résurrection du cinéma Plaza qui a réjoui tant de Genevois la semaine dernière. En tirant un trait sur le projet immobilier qui devait prendre la place de l’œuvre de l’architecte Marc-Joseph Saugey, ce sauvetage aura pour effet pervers de priver les autorités de compenser des places de stationnement supprimées en surface, notamment lorsque des rues sont rendues aux piétons. Il n’est en effet plus question de creuser sous l’édifice sexagénaire un parking souterrain de cinq niveaux, comportant 73 cases pour voitures et 18 pour motos, comme le prévoyait le projet abandonné. Or, depuis 2012, la loi cantonale force à remplacer tout stationnement supprimé dans le cœur de l’agglomération (en gros, dans les villes de Genève et Carouge). Une part limitée de ces places peut toutefois chaque année, en fonction de règles complexes, être compensée par des capacités insuffisamment utilisées dans des ouvrages souterrains.

Désormais voué aux oubliettes, le projet de nouvelle construction en plein centre-ville a forcément attiré en son temps l’attention de la Municipalité. «La Ville était demandeuse d’un parking car cela l’arrangeait dans la perspective de ses projets de piétonnisation du quai des Bergues et du square Pradier, rappelle Italo Triacca, ancien administrateur de Mont-Blanc Centre. Maintenant, tout cela tombe à l’eau!»

Pour ce qui est du square Pradier, la Ville a mis son ambition en veilleuse après avoir essuyé les recours de commerçants voisins, soutenus par le TCS. En 2016, un couac procédural a achevé de décourager la Mairie. En revanche, la transformation du quai des Bergues bat son plein. Restaurée après avoir été débarrassée de son branlant encorbellement sur le Rhône, l’artère doit se muer en zone de rencontre limitée à 20 km/h. La mutation implique la suppression d’une quarantaine de cases de stationnement. «Il est en effet prévu qu’une partie des places quai des Bergues soit compensée dans le parking Plaza, confirme Isabelle Charollais, directrice du Département municipal des constructions. Si celui-ci ne se fait pas, il existe aussi des potentiels de compensation au parking des Arcades (rue de Lausanne) et au parking du Seujet.»

La réfection en cours du quai des Bergues n’est donc pas compromise par le coup de théâtre survenu au Plaza. En revanche, les possibilités de compensation qui devront être utilisées aux Arcades et au Seujet ne seront pas disponibles pour d’autres projets ultérieurs de requalifications urbaines.