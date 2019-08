Le rodéo des Eaux-Vives a choqué tout un quartier

Une course-poursuite entre un véhicule fuyard et une voiture de police s’est terminée en double embardée, mardi soir sur les quais. Cet accident spectaculaire, survenu en milieu de soirée dans un secteur très fréquenté en plein été, n’a par miracle fait qu’une blessée. Mais les nombreux témoins ayant assisté à la scène sont fortement choqués.

Yves* pleure encore en racontant ce qu’il a vu. Mardi soir, cet avocat genevois regagne sa voiture, garée en épi sur la contre-route en face du parc des Eaux-Vives. Il aperçoit alors deux voitures de police foncer direction Vésenaz. Puis, alors qu’il ouvre son auto à distance à l’aide de sa télécommande, il voit débarquer à vive allure une Audi noire, suivie d’une BMW grise (la voiture accidentée) venant de la Ville, direction Vésenaz.

«Elle a failli m’écraser»

Soudain, la première fait demi-tour à sa hauteur. «Je pensais qu’il voulait prendre ma place de parking pour se rendre au cinéma en plein air, mais non!» Le véhicule noir repart à tombeau ouvert vers la Ville. «Elle a failli m’écraser, elle est passée à 20 centimètres de moi», raconte Yves, la voix encore tremblante. Quid de la voiture grise? «Elle a dû faire demi-tour, mais je ne l’ai pas vue. J’étais trop choqué par ce qui venait d’arriver.» L’avocat démarre son véhicule et roule direction le centre, craignant de tomber sur «un carnage», vu la vitesse des chauffards. «Les quais étaient noirs de monde. C’est un miracle que personne n’ait été blessé. J’ai pleuré toute la nuit. Je n’en suis pas encore remis.»

photo: Laurent Guiraud

Certains passants qui cheminaient près du lieu de l’embardée ont eux aussi eu la peur de leur vie. Evangelo, qui sortait du restaurant pour aller manger une glace avec son cousin, sa cousine et ses enfants, est encore sous le choc. «En traversant le passage piéton qui était au vert, la voiture grise nous a foncé dessus, raconte-t-il. Elle a voulu tourner, mais elle allait trop vite. Elle est passée à deux mètres derrière nous et s’est pris le mur violemment. Nous étions encore sur le passage piéton et nous sommes mis à courir loin de l’incident.» Evangelo a encore de la peine à y croire. «Cette belle journée en famille aurait pu très mal tourner.»

Sa cousine, Eleanor, en a encore «des frissons dans le dos». Elle n’a pas eu le temps de traverser. Elle a crié à ses deux filles: «Courez, courez, allez le plus loin possible». Dans un premier temps, la jeune femme a pensé avoir affaire à une voiture bélier, comme ce fut le cas lors des attentats de Nice, en 2014, ou au marché de Noël de Berlin, deux ans plus tard.

Pourquoi la voiture de marque allemande roulait-elle si vite? «A priori, il s’agirait d’une altercation avec d’autres usagers qui a poussé le conducteur a conduire ainsi», détaille le porte-parole de la police. Le véhicule n’était pas volé. La dispute aurait commencé à la hauteur des Bains bleus, là où Yves a failli être renversé, mais peut-être plus tôt. La police n’est pas encore en mesure de détailler le déroulé des faits. L’enquête déterminera les circonstances exactes de cette course-poursuite.

De nombreux badauds, passants ou habitants du quartier, ont également assisté à la scène ou sont venus constater les dégâts derrière le cordon de police. Parmi eux, Céline est sortie de chez elle après avoir entendu le bruit du choc. «J’ai entendu deux gros boums consécutifs. Puis, j’ai vu les occupants de la voiture assis côte à côte sur le trottoir, menottés, avant d’être emmenés.»

Plainte déposée

Juste après la BMW grise, la voiture de police a elle aussi fini sa course en embardée, au même endroit. Une policière a été légèrement blessée. «Elle a passé la nuit à l’hôpital pour y subir des examens et est évidemment en arrêt de travail», explique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. Son collègue de patrouille souffre lui de contusions.

Certains se posent la question de la nécessité qu’avait la police de rouler aussi vite en plein centre-ville pour rattraper un fuyard. «Elle a aussi mis en danger la vie des personnes qui circulaient sur la voie publique, estime Raymond, un passant présent au moment du choc. Elle aurait pu laisser d’autres patrouilles qui venaient depuis le haut de la rue 31 décembre les interpeller.» Raymond indique avoir finalement porté plainte uniquement contre le conducteur de la BMW, mais fustige le «mauvais pilotage des forces de l’ordre».

photo: Laurent Guiraud

Interrogé, le porte-parole de la police réfute toute action disportionnée. «A partir du moment où des gens adoptent un comportement qui met en danger la vie des passants en ayant une vitesse inadaptée, il est de notre devoir d’agir et de les stopper», déclare Silvain Guillaume-Gentil.

On en sait plus sur l’identité des fuyards. Nés entre 1990 et 1994, les cinq occupants de la BMW venaient passer la soirée à Genève. Le conducteur, né en 1992, d’origine et domicilié en France, sera poursuivi. Il a été mis à disposition du Ministère public pour empêchement d’accomplir un acte officiel, vitesse inadaptée, mise en danger de la vie d’autrui, infractions à la loi sur la circulation routière et accident avec blessés. Son taux d’alcool était légèrement au-dessus de la limite de 0,25 mg/l. Ses quatre comparses ont été relâchés après avoir été emmenés dans les locaux de la police et auditionnés. Quant à l’Audi noire, évoquée par le témoin Yves, l’enquête déterminera son rôle dans cet accident.