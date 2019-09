Le PS veut un cadre fédéral pour combattre les violences conjugales

En 2017 et 2018, 500 à 600 personnes n’ont pu être accueillies dans les foyers d’hébergement genevois destinés aux victimes de violence domestique. Dans 200 cas, la situation était pourtant considérée comme urgente. Ailleurs en Suisse, ce n’est pas mieux, et l’offre est très variable d’un canton à l’autre. Pour harmoniser leurs pratiques et pousser à créer davantage de places, deux candidats socialistes au Conseil national veulent amener le Conseil fédéral à légiférer.

«Chaque année, 27 personnes, en moyenne, perdent la vie suite à des violences domestiques en Suisse, rappelle Lydia Schneider Hausser, ancienne députée. Or nous avons d’un côté un joli plan fédéral de lutte contre ce fléau et, de l’autre, des cantons à qui incombe la mise en œuvre, mais qui agissent comme ils veulent. Ou comme ils peuvent. La partie de ping-pong doit cesser.»

Soutien financier de Berne

Les deux candidats ont donc élaboré une motion destinée au Conseil national. Elle demande que l’hébergement d’urgence et une aide pour un logement à moyen terme soient ajoutés aux aides aux victimes contenues dans la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI).

Un soutien financier fédéral serait assuré aux cantons qui, de leur côté, devraient garantir la qualité de la prise en charge. Au cas où les deux socialistes ne seraient pas élus le 20 octobre, la motion serait reprise par leur groupe à Berne, assurent-ils.

Un moment charnière

Christian Dandrès, député, pense que le moment est propice pour faire avancer ce dossier: «La Suisse a pris des engagements en signant la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, explique-t-il. Le Conseil fédéral devra rendre un rapport en septembre 2020 et montrer les progrès. Or toutes les études récentes montrent que ce n’est pas optimal tant en terme quantitatif que qualitatif. Ce que nous demandons dans notre motion permettrait d’y remédier.»