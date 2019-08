Le président du PBD Genève démissionne

Le retour d'Eric Stauffer en politique fait une victime! Le président du PBD Genève, Thierry Vidonne vient d'annoncer sa démission de la présidence cantonale et de la vice-présidence du parti suisse.

Dans un message adressé à ses partenaires politique de l'alliance du centre avec lequel le parti négociait une alliance en vue des élections fédérale, l'ex président explique ce qu'il pourquoi: «Suite à d’intenses discussions entre les instances fédérale du PBD et le PBD Genève et étant désavoué par Berne, je me vois dans l’obligation de céder ma place de Président du PBD Genève plus rapidement que prévu! Il va de soit que je ne peux pas non plus rester vice-président du PBD Suisse ! Dans les deux cas ma démission prend effet immédiatement.»

Thierry Vidonne réagit non pas au refus du parti suisse de voir adhérer Eric Stauffer au PBD Suisse, mais au fait qu'il s'opposait aussi à son adhésion à sa section genevoise. «Quand on n'est pas soutenu, il faut payer, je paye», explique-t-il. Il annonce aussi qu'il retirera sa candidature au Conseil des Etats et au Conseil national et souhaite bonne chance à son ancien parti.

Développement suit.