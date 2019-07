Le président Biya a quitté Genève

Le couple présidentiel camerounais, Chantal et Paul Biya, a finalement quitté Genève un peu après midi ce vendredi. Un cortège de voitures noires aux vitres teintées a quitté l'hôtel Intercontinental, largement entouré par les forces de l'ordre genevoises.

Sur le tarmac, la police a pris soin de cacher le Boeing 767-200 des regards indiscrets, en plaçant plusieurs véhicules, dont un bus normalement mis à disposition des passagers aériens, pour empêcher les photographes d'immortaliser le président et la première dame.

Si c'est le bon avion ! Mon tweet aurait contribué à repousser son plan de vol, ce qui a pu brouiller les pistes, me dit-on à l'aéroport. #PaulBiya, et sa femme Chantal qui porte une robe rouge orange, embarquent à l'instant. Direction Yaoundé. @GVA_Watcher pic.twitter.com/05ZtGl45LE — Richard Etienne (@RiEtienne) 5 juillet 2019

Entre deux véhicules, la célèbre coupe de cheveu de Chantal, et sa robe rouge-orange, l'ont immédiatement trahie. Son mari était à ses côté en montant à bord. L'avion a décollé vers 12h30.

#PaulBiya into the sky après un énième séjour à l'hôtel Intercontinental de #Genève, de loin le plus controversé et chahuté de tous. pic.twitter.com/NVeYOQEhh5 — Richard Etienne (@RiEtienne) 5 juillet 2019

Cet énième séjour à Genève du président Biya sera-t-il le dernier? C'est en tout cas celui qui a été le plus chahuté. Une bagarre a eu lieu dans l'hôtel, six agents du président ont été condamnés par la justice genevoise après avoir molesté un journaliste et une manifestation sur la Place des Nations a dégénéré.

#PaulBiya déjà pas loin de la mer Méditerranée. pic.twitter.com/91a3VZZno0 — Richard Etienne (@RiEtienne) 5 juillet 2019

Paul Biya aurait passé 1645 jours à l'étranger, à titre privé, entre 1983 et 2017, le plus souvent à Genève, selon le réseau Organized Crime and Corruption Reporting Project, dans une enquête parue en 2018. Des séjours qui auraient engendré des frais d'au moins 182 millions de dollars. En mars 1998, dans un courrier suite au directeur de l'hôtel, Paul Biya indique qu'il a effectué son «50e séjour à l'hôtel Intercontinental de Genève». Il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. De quoi susciter l'ire de l'opposition camerounaise, qui estime que le président dilapide le trésor public et ne travaille pas. (TDG)