Le Plaza au cœur de la cité genevoise

Récemment sauvé de la destruction par la Fondation Hans Wilsdorf, le Plaza va pouvoir, à terme, accueillir à nouveau les adeptes du septième art dans ce haut lieu de l’architecture genevoise. Construit entre 1952 et 1954, le projet de Mont-Blanc Centre qui abrite en son cœur la fameuse salle de cinéma s’inscrit, à l’époque, dans un processus de rénovation urbaine du quartier de Saint-Gervais, considéré alors comme insalubre et obsolète.

Son architecte, Marc J. Saugey (1908-1971), grande figure de l’urbanisme et de l’architecture locale, est un spécialiste des cinémas. «Il a voulu en intégrer dans de nombreux projets. Avec les salles du Plaza, du Manhattan et du Star, Saugey a façonné le patrimoine culturel de la ville et marqué son temps», explique Catherine Dumont d’Ayot, architecte spécialiste de Saugey. Dans les années 50, le cinéma joue un rôle important dans la vie du centre-ville, à laquelle Saugey est très attaché. Le Mont-Blanc Centre s’impose comme un lieu de sortie privilégié des Genevois. «Le Mont-Blanc Centre est à l’opposé de l’idée de séparation des fonctions qui fonde l’architecture moderne. Saugey créé des espaces qui offrent une grande synergie: cinémas, restaurants, bar, magasins, juste au-dessous des bureaux.»

Saugey s’inspire, dans son architecture, de l’américanisme et développe un langage qui exprime le caractère multifonctionnel du bâtiment, à l’image des gratte-ciel new-yorkais et de leur façade en verre. Contrairement à ses confrères anglo-saxons, il bâtit à une échelle à taille humaine et apporte un soin tout particulier aux détails. «Saugey incarne les Trente Glorieuses, il a le goût du risque, de la technique et possède une croyance illimitée dans le progrès. Le Mont-Blanc Centre et le Plaza, comme l’immeuble de logements de Miremont-le-Crêt, sont des icônes de leur époque», conclut Catherine Dumont d’Ayot.