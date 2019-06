Le personnel des TPG est en passe de préserver ses rentes

Flonflons, bombance, soleil revenu après l’orage. L’ambiance était festive jeudi sous le hangar des bus de la Jonction. Le syndicat SEV y fêtait son centenaire et, coïncidence, les syndicalistes y célébraient une fraîche nouvelle. La veille, la Commission des finances du Grand Conseil avait rejeté la réforme de la caisse de pension des TPG proposée par le Conseil d’État en mai 2018. Composée par la gauche et le MCG, une majorité a soutenu une contreproposition de Jean Burgermeister, député d’Ensemble à Gauche.

«On sera présent quand le plénum du parlement se prononcera et si nous n’avons pas gain de cause, un référendum est possible, tout comme des mesures de lutte», prévient Vincent Leggero, président de la section SEV-TPG.

Concernant quelque 2000 salariés et mille retraités, le projet du Conseil d’État consistait en un troc. On demandait aux TPG de recapitaliser la caisse (180 millions de francs, incluant une manne censée réduire l’impact sur les rentes). En échange, les affiliés acceptaient un régime jugé moins favorable, la primauté de cotisations (où la pension résulte du capital amassé durant la vie active, bonifié par les rendements de son placement), au lieu de la primauté de prestations usuelle dans les caisses publiques genevoises, où la rente est une fraction du salaire reçu comme actif.

Un plan B triomphe

Le plan B qui a réuni une majorité charge l’État, plutôt que les TPG, de recapitaliser (pour quelque 130 millions de francs). Elle préserve la primauté de prestations et les taux de cotisation actuels (lesquels baissaient dans le projet initial).

«Les employés des TPG ont déjà dû accepter des baisses de prestations en 2014 et 2017 ainsi qu’un relèvement d’un an de l’âge de la retraite, pointe Jean Burgermeister. Idéologique et coûteuse, la réforme voulue par le Conseil d’État leur aurait fait perdre des cotisations patronales qui devaient justement compenser ces sacrifices. Elle aurait impliqué une baisse des rentes pour les salariés de 45 ans ou plus. De plus, exiger des TPG qu’ils financent une recapitalisation par des gains d’efficience reviendrait à les pousser à augmenter la productivité de leur personnel, alors que ce dernier affiche déjà un taux d’absentéisme élevé.»

Votation en filigrane

Vincent Leggero souligne que la primauté de prestations a déjà été amoindrie aux TPG, depuis qu’elle est calculée sur toute la carrière. «Entité subventionnée, les TPG n’ont pas de prise sur leurs revenus et sont tenus, par un choix politique que j’approuve d’ailleurs, de pratiquer des tarifs très bas, renchérit-il. Ce n’est pas au personnel d’en faire les frais!»

La récente votation populaire du 19 mai a pesé sur les débats de la Commission. Concernant la caisse de pension de l’État de Genève, le peuple a donné sa préférence (à 52,9%) à un modèle maintenant la primauté de prestations, comme le souhaitaient la gauche et le MCG, plutôt que d’opter pour une primauté de cotisations. «Cela a joué un rôle, affirme la Verte Frédérique Perler (qui s’exprime comme députée et non pas comme présidente de la commission). C’est une question de cohérence. On ne voit pas pourquoi on imposerait aux seuls collaborateurs des TPG un régime plus strict que l’État alors que leurs rentes sont déjà inférieures au reste du secteur public.»

Un dialogue social rompu

Le PLR Serge Hiltpold, porte-voix de la minorité, ébauche déjà son argumentaire. Selon lui, la primauté de cotisations peut s’avérer favorable à l’employé dans le cas où il renonce à faire toute sa carrière aux TPG et bifurque vers un autre employeur. «Avec une primauté de cotisations, vous emporterez un plus gros capital. Le projet du Conseil d’État, avec son taux de cotisation plus bas, permet aussi d’augmenter le revenu disponible des salariés.»

Mais sa motivation concerne surtout les relations paritaires. «Le projet du Conseil d’État reprenait un projet négocié par les partenaires sociaux, dont des personnes syndicalement impliquées. On attend de la fiabilité en pareil cas! Téléguidés pour des raisons politiques par le Cartel de la fonction publique, les syndicats ont été poussés à faire volte-face. Au final, le projet de gauche coûte au contribuable sans lui offrir une meilleure mobilité.» (TDG)