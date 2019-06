Le PdT lance douze candidats aux nationales

Ils sont douze pour faire la course aux élections nationales, les candidates et les candidats lancés à Genève par le Parti du travail (PdT).

Parmi eux, outre le président, Alexander Eniline, qui sera pour sa part candidat aux États, figurent «les gloires» du parti, c’est-à-dire ses élus en Ville de Genève: Maria Pérez, Morten Gisselbaek, Tobias Schnebli, Hélène et Annick Ecuyer ou encore Ariane Arlotti. Le programme des candidats sera imprimé ces prochains jours, mais il a été longuement exposé lors d’une conférence de presse mardi. Ses points forts: l’environnement, l’égalité hommes-femmes, les questions LGBT, la lutte contre la pauvreté, le logement, etc. «Il s’agit d’organiser le mouvement populaire dans un esprit de lutte et non pas de collaboration de classes», résume Alexander Eniline. En attendant, la question du sous-apparentement des listes avec les frères ennemis de SolidaritéS n’est pas encore réglée. Mais tout espoir n’est pas perdu pour trouver une solution aux nombreuses tensions qui les séparent avant la date fatidique du dépôt des listes, au début d’août. Né en 1944, le PdT fête ses 75 ans. Il est rattaché au Parti suisse du travail (PST). Le PST aura des candidats dans plusieurs cantons, dont ceux de Vaud, Neuchâtel, Berne, Bâle, Zurich et du Tessin. Pour l’heure, il compte un élu au National, le Chaux-de-Fonnier Denis de la Reussille. (TDG)