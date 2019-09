Le PDC de Vernier a son candidat à la Mairie

Le PDC de Vernier a nommé son candidat à la Mairie pour les élections municipales 2020. Yves Magnin, 59 ans, a été désigné par l’assemblée générale de la section mardi soir. Les deux autres candidats potentiels, Christophe Dulex et Christina Meissner, ont finalement décidé de ne pas se présenter.

Avocat de profession, Yves Magnin habite à Vernier depuis 1995. Il siège au Conseil municipal depuis 1999. «Il y a toutefois eu une législature où le PDC n’a pas obtenu le quorum et je n’ai pas été élu», précise le démocrate-chrétien. Marié et père de deux garçons de 23 et 20 ans, Yves Magnin se décrit comme très actif au sein de sa commune et dans le milieu sportif.

Au printemps 2020, il briguera un siège à l’Exécutif au même titre que le magistrat sortant, le socialiste Martin Staub, le Vert Mathias Buschbeck et le libéral-radical Gian-Reto Agramunt. Le MCG n’a, de son côté, pas encore désigné son candidat.