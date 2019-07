Le Parti du travail fait un pas vers Solidarités

À défaut de partir unies pour les élections fédérales du 20 octobre, les diverses composantes d'Ensemble à Gauche sauvent ce qui peut encore l'être. Dans un communiqué diffusé lundi matin, le Parti du travail (PdT) annonce qu'il «accepte de signer un sous-apparentement avec les quatre listes d'Ensemble à Gauche».

Les apparentements et les sous-apparentements de listes permettent aux partis et aux groupes de candidats d’augmenter leurs chances d’obtenir des sièges au Parlement. De fait, les suffrages obtenus grâce à ces alliances se retrouvent comptabilisés ensemble, comme s’ils provenaient d’une seule liste.

«Éviter une dispersion des voix»

Ne parvenant pas à s'entendre avec les deux autres formations d'Ensemble à Gauche, que sont SolidaritéS et le DAL (Défense des aînés, des locataires, de l'emploi et du social), le PdT a décidé, à la fin du mois de juin, de présenter ses propres candidats. Son président, Alexander Eniline, est en lice pour le Conseil des Etats, tandis que les conseillères municipales en Ville de Genève Maria Pérez, Annick et Hélène Ecuyer, entre autres, briguent le Conseil national.

Ce sous-apparentement a été signé «par gain de paix et afin d'éviter une dispersion des voix et une rupture aux conséquences dommageables pour la cause pour laquelle nous luttons», souligne aujourd'hui le communiqué. Cependant, le PdT fustige, une nouvelle fois, l'attitude de SolidaritéS, qui avait préalablement déposé des listes électorales au nom d'Ensemble à Gauche, «en usurpant un nom qui appartient uniquement aux trois composantes réunies».

Un conflit qui s'éternise

Entre le PdT et SolidaritéS, le torchon brûle depuis plus de deux ans maintenant avec comme point de départ le conflit du travail qui a opposé deux de ses anciens secrétaires permanents, Pablo Cruchon et Maria Pérez. Un litige qui s'est clos, il y a un mois, par la reconnaissance de l'atteinte à la personnalité subie par la conseillère municipale, au terme d'une procédure de conciliation aux Prud'hommes.

Membre de la Coordination de SolidaritéS, son organe dirigeante, Pierre Vanek dit se réjouir de la signature de ce sous-apparentement. «Que le Parti du travail préfère qu'en cas de non-élection de son candidat, les voix aillent à une autre formation d'Ensemble à Gauche, plutôt qu'aux socialistes et aux Verts, c'est une très bonne chose», déclare-t-il.

Ce sous-apparentement devrait être entériné vendredi 2 août lors d'une réunion commune, la première depuis longtemps.