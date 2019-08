Le parascolaire sera le défi principal pour l'école genevoise

Le point presse de la rentrée scolaire de la Ville de Genève a eu lieu ce matin dans l’école Liotard. Le choix de cet établissement, dont la rénovation a été acceptée en juin dernier par le Conseil municipal, n’a pas été fait au hasard. Le projet de remise au goût du jour implique notamment l’implantation d’une cuisine de production dans le but de répondre à la forte demande anticipée auprès du système parascolaire, et de couvrir les besoins des écoles environnantes. Ces besoins sont aujourd'hui généralisés, l'augmentation des effectifs touchant toutes les municipalités.

Esther Alder, conseillère administrative chargée du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, détaille les différentes actions que la Ville de Genève compte entreprendre dans le domaine de l’école primaire, ainsi que les différents défis auxquels elle s’attend à faire face. Cette année, les effectifs sont une fois de plus en forte augmentation.

Cette année, la Ville accueille 12'120 enfants pour la rentrée. Cela représente 400 enfants de plus que l'année précédente, soit l’équivalent d’un établissement scolaire entier supplémentaire. Cette augmentation est encore plus prononcée pour ce qui est du parascolaire. En effet, l’évolution des mœurs fait que ce dernier s’est démocratisé et constitue désormais une prestation attendue par nombre de parents. “Le parascolaire a longtemps été considéré comme le parent pauvre de l’école, commente Esther Alder. Ce n’est plus le cas.” En moyenne, un enfant sur deux est pris en charge par ce système. Ce nombre varie énormément d’un établissement à l’autre, mais la Ville s’attend à ce qu’il monte à quatre enfant sur cinq d’ici une décennie.

Le système éducatif se doit donc d’être prêt à accueillir une telle augmentation des effectifs, mais aussi à s’adapter à ce changement du rôle des équipes parascolaires. La rénovation de l’école du Liotard devrait être terminée en 2025. D’autres projets, concernant notamment l'école des Plantaporrêts et celle du Pavillon Geisendorf, se mettent peu à peu en marche. Cependant, il s’écoule en moyenne six ans entre le moment où un tel projet est accepté par le Conseil municipal et celui où les rénovations se terminent. Le système actuel est donc difficilement viable à long terme. Il en va de même pour le parascolaire.

Le budget du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) dépend, comme son nom l’indique, des communes, ce qui met une certaine pression sur la Ville de Genève et les autres municipalités. Quelques solutions sont brièvement évoquées par Esther Alder, notamment la possibilité de réaménager l'horaire scolaire. À l'école des Eaux-Vives, par exemple, la journée est rassemblée en un bloc plutôt que d'être coupée en deux. Les enfants doivent donc attendre treize heures pour le repas, mais cela permet de rassembler les animations parascolaires, ce qui présente de nombreux avantages. Cependant, il n’apparaît pour l’instant pas qu’une telle solution soit envisagée.

Parmi les autres points mis en avant par la Ville à l’occasion de cette rentrée, celle-ci rappelle l’existence de l’allocation de rentrée scolaire, qui permet aux parents de chaque enfant d’obtenir, via un formulaire simple, 130 fr. d’aide pour ce qui est des fournitures scolaires ou de loisirs liés.