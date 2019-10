Le nombre de poissons pêchés dans le lac ne cesse de baisser

Le nombre de poissons capturés ne cesse de reculer dans le lac Léman. Pour la cinquième année consécutive, on enregistre une baisse. Selon le rapport de la Commission internationale de la pêche dans le Léman, qui s'est réunie le 9 octobre à Saint-Sulpice (VD), 686 tonnes de poissons ont été pris en 2018, soit 19% de moins qu'en 2017 et 40% de moins qu'en 2015. Il s'agit principalement de féras (280 tonnes) et de perches (279 tonnes). Les neuf dixièmes de ces captures sont le fait des 140 pêcheurs professionnels actifs sur le lac.

Le cas de la féra est cependant inquiétant. Pour la quatrième année consécutive, leur nombre est en baisse. Depuis 2015, il a diminué de 66%, soit 555 tonnes. La quantité de perches capturées a en revanche augmenté pour la troisième année (+38 tonnes par rapport à 2015). Le nombre de perches est presque équivalent à la quantité de féras, ce qui ne s'était plus vu depuis 2008. L'écrevisse signal, une espèce exotique envahissante, est elle aussi en hausse, avec 67% de captures de plus qu'en 2015.