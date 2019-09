Le nombre de litiges explose entre la Ville et son personnel

La situation se tend en Ville de Genève. Hausse des litiges relatifs aux affaires du personnel, de l’absentéisme et nombre important de démissions: plusieurs indicateurs attestent d’un climat qui se détériore ces dernières années au sein de la plus grande administration municipale du canton – plus de 4000 collaborateurs.

Alors que le Conseil municipal exige, sans grand succès jusqu’ici, la conduite d’audits dans les départements de Rémy Pagani et Sami Kanaan (voir encadré), dix-sept fonctionnaires sont allés jusqu’à saisir la justice en 2018 après des décisions prises à leur encontre. Deux ans plus tôt, seuls sept recours étaient pendants auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.

«Sanctionner pour protéger»

Avant de se retrouver au tribunal, les contentieux relatifs aux affaires du personnel arrivent sur la table du LEX, le Service juridique de la Ville. Depuis quelques années, ils s’empilent. En 2018, le LEX a traité pas moins de 82 dossiers, selon les données obtenues par la «Tribune de Genève». Une tendance en forte progression depuis 2012, où l’on ne recensait qu’une vingtaine de cas (voir infographie ci-dessous).

En chiffres absolus, le Département de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS) est celui qui a le plus recours au Service juridique (27 dossiers en 2018). C’est aussi le deuxième plus important en taille, avec près de 1300 collaborateurs, et des services comme la police municipale, la Voirie et les manifestations. Deux importantes réorganisations ont d’ailleurs eu lieu récemment. À l’interne, certains décrivent une gestion «hiérarchisée», incarnée par la nouvelle directrice du département, à la personnalité «cassante» et souvent «dans la répression». «Beaucoup de gens sont sur le fil du rasoir», raconte un cadre intermédiaire.

À la tête du DEUS depuis la fin de 2012, le conseiller administratif Guillaume Barazzone explique avoir donné «beaucoup de latitude à ses chefs de service». «J’ai fait redescendre les responsabilités là où elles devaient être. Dans 99% des cas, je suis les propositions des chefs de service et de la direction», affirme celui qui a succédé à l’omniprésent Pierre Maudet. Le PDC indique avoir validé 80 sanctions à l’encontre de collaborateurs depuis 2015, contre 166 au total en Ville. «Contrairement à d’autres élus, Guillaume Barazzone n’hésite pas à faire le ménage», glisse un fin connaisseur de l’administration.

Le magistrat, lui, dit ne pas vouloir laisser des situations s’envenimer. «Quand un employé dysfonctionne, cela peut avoir un impact négatif sur ses collègues. Sanctionner pour protéger d’autres collaborateurs fait partie de nos obligations en tant qu’employeur», fait valoir Guillaume Barazzone. Et d’ajouter: «Il y a quelques années, il y avait un tabou en Ville: on ne licenciait pas.» Sous pression budgétaire, l’administration doit toujours davantage répondre à une «logique d’efficience». «Cela implique des exigences plus élevées envers les collaborateurs, en particulier lors des périodes d’essai», relate Guillaume Barazzone.

Absentéisme et démissions

Le Département de la culture et du sport et celui de la cohésion sociale et de la solidarité ont, eux aussi, toujours plus affaire au LEX. Sur les dix-sept recours en justice de 2018, sept concernent le département de Sami Kanaan. À la culture, les syndicats avaient fait état de «tensions» et de «méthodes de management démodées de la part des cadres» dans plusieurs institutions, comme le Musée d’histoire naturelle et des bibliothèques municipales (lire notre édition du 8 février 2019). Interrogé à plusieurs reprises ces derniers mois devant le Municipal, lequel tente désespérément de lancer un audit complet sur son département, Sami Kanaan avait dit s’«occuper déjà de ces problèmes au quotidien». «Des audits sont en cours ou ont eu lieu dans plusieurs domaines», déclarait encore en juin le socialiste, seul membre de l’Exécutif à se représenter aux élections du printemps 2020.

Là où la culture est, comme le DEUS, un département «mammouth» avec plus de 1400 collaborateurs, celui de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS) n’en compte «que» 600. Proportionnellement à sa taille, c’est lui qui sollicite le plus le Service juridique. Le département dirigé par Esther Alder a aussi la particularité d’avoir le taux d’absentéisme le plus élevé de la Ville: 8,6% en 2018, en hausse de 0,7% par rapport à 2017.

Directeur du DCSS, Frédéric Vallat affirme suivre la situation «de près». «Les fluctuations de ce taux d’une année à l’autre doivent être interprétées avec prudence, compte tenu des effectifs réduits de la plupart des services. Un ou deux cas d’absence longue durée peuvent détériorer le ratio. L’augmentation du taux est due aux maladies de longue durée», observe-t-il. Frédéric Vallat rappelle qu’un projet est en cours au sein de la Ville pour revoir les processus de gestion des absences de longue durée maladie et accident.

Autre particularité du DCSS: c’est ici que l’on trouve le plus haut taux de rotation des équipes: 3,2% en 2018, en légère baisse par rapport à l’année précédente (3,44%). Ce taux représente le nombre de départs au sein du personnel sur l’ensemble de l’effectif de la catégorie «employés». Dans le détail, 51 personnes ont quitté le DCSS l’an dernier, dont 22 démissions. C’est le nombre le plus élevé, tous départements confondus. «Il n’y a rien de plus antisocial que le social», cingle un conseiller municipal.

Frédéric Vallat ne voit pas de problème. Il relativise: «Ceci peut s’expliquer par la qualité de notre personnel que d’autres employeurs nous envient. Ces mouvements sont le signe d’une mobilité positive qui permet le recrutement de nouvelles personnes et l’arrivée de nouvelles compétences», assure-t-il.

Un mystérieux corbeau

Et les deux autres départements? Si celui dirigé par Sandrine Salerno ne sort pas du lot, celui de Rémy Pagani, d’une envergure moindre (270 collaborateurs), se distingue par un taux élevé de rotation de ses équipes (2,77%). L’absentéisme y a augmenté plus fortement que partout ailleurs l’an dernier (+2,2%), le taux atteignant 7,7%. En janvier, un corbeau avait écrit aux conseillers municipaux pour dénoncer le climat très tendu à l’œuvre selon lui dans le département des constructions, évoquant des situations de mobbing et de nombreux départs.

Avant l’été, le Conseil municipal a voté un nouveau texte exigeant la tenue d’audits dans les départements de Rémy Pagani et de Sami Kanaan. On devrait savoir dans les prochaines semaines si le Service cantonal des affaires communales le valide, ou si, comme lors d’une première tentative, il juge que la gestion des ressources humaines est du seul ressort de l’Exécutif.

Collaboration: Chloé Dethurens