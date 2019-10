Le nombre d’entreprises occupant plus de mille personnes a doublé en vingt ans

Rolex reste le plus gros employeur du canton. Il devance Migros, comme en 2017. Mais dans le classement des entreprises occupant plus de 200 personnes publié par le magazine «Bilan» , c’est un autre groupe horloger, Richemont (Piaget, Vacheron Constantin, Cartier, etc.), qui souffle la médaille de bronze à la banque Pictet. Autre maison horlogère haut de gamme, Patek Philippe progresse de deux rangs par rapport à 2017 et se hisse à la 7e place. Ensemble, ces trois fabricants de montres emploient près de 8800 personnes dans le canton! Et c’est sans compter d’autres marques renommées, comme Chopard, qui regroupe à Meyrin plus de 800 salariés.

Pictet devant Coop

Le secteur bancaire reste fortement représenté dans le haut de ce classement. Malgré l’agonie du secret bancaire, la place financière résiste. À l’exemple de Pictet, qui, avec ses 2518 collaborateurs, concentrés pour la plupart à la route des Acacias, a davantage de salariés que le distributeur Coop.

Ces deux dernières années, d’autres banques ont aussi étoffé leur effectif, à l’image de Lombard Odier, BNP Paribas, le géant américain JP Morgan ou l’Union Bancaire Privée. En revanche, l’étoile d’HSBC pâlit, ternie par différentes affaires. En jetant un coup d’œil dans le rétroviseur, des mouvements importants apparaissent. En 1999, Pictet regroupait 922 salariés. Son effectif a donc presque triplé en vingt ans. Migros et Rolex faisaient déjà partie du trio de tête. Ces deux entreprises démontrent donc leur forte stabilité. UBS se glissait alors entre elles, et Credit Suisse occupait une enviable 6e place. Aujourd’hui, le premier groupe bancaire helvétique doit se contenter de la 12e place et le second a disparu du haut du classement.

Chute de Swissair

Avec 2500 collaborateurs, le groupe Swissair, situé à la 4e place, pouvait bomber le torse. Mais de moins en moins ses ailes: trois ans auparavant, en avril 1996, son nouveau CEO, le sinistre Philippe Bruggisser, avait brutalement annoncé l’arrêt de 13 vols directs au départ de Cointrin. Certaines de ces liaisons, en particulier desservant l’Afrique noire, étaient pourtant rentables selon des documents confidentiels qui avaient alors été publiés. Mais l’Argovien avait décidé de se lancer dans une stratégie hasardeuse qui s’était achevée par un krach financier mémorable. Swissport, une des pièces détachées de l’ex-Swissair, fait cependant encore partie des principaux employeurs du canton. Le renouvellement est important. En vingt ans, onze des vingt-cinq plus grandes entreprises du canton ont été éjectées du haut du classement.

Restructurations en vue

Les acteurs du négoce montent en puissance, à l’exemple de Mediterranean Shipping Company (MSC), l’un des poids lourds mondiaux du transport de marchandises par bateau.

De manière globale, le commerce de détail est à la peine. Beaucoup d’entreprises qui recrutent appartiennent aux secteurs de la santé, de la sécurité, de la formation ou du nettoyage. Bref, elles «entretiennent» la machine Genève. C’est indispensable, mais ce type de sociétés ne constitue pas le moteur d’une économie dynamique.

Ajoutons que de nouveaux mouvements sont encore à attendre: Japan Tobacco International (JTI) a par exemple annoncé récemment une restructuration, tout comme le parfumeur Coty, dont l’effectif pourrait passer de 600 à 250 personnes en 2020.

Enfin, cette comparaison entre la fin du siècle dernier et le début du millénaire contribue à tordre une image souvent véhiculée: la fin des grandes entreprises. En vingt ans, le nombre de compagnies employant plus de mille collaborateurs a doublé. Small est sans doute beautiful. Mais big n’a pas dit son dernier mot.