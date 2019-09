Le moniteur pédophile écope de six ans de prison ferme

Le verdict est tombé ce mercredi 25 septembre. Le Tribunal correctionnel a reconnu coupable un moniteur d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement et de résistance, ainsi que de pornographie. Cet homme de 35 ans écope de six ans de prison ferme. Il fait en outre l'objet d'une interdiction d'exercer des activités en lien avec des mineurs pour une durée de dix ans, et devra suivre un traitement psychiatrique ambulatoire.

Les faits se sont déroulés entre 2011 et 2018, dans des camps de vacances organisés par Caritas Jeunesse à Genève, en Valais, dans le canton de Vaud ainsi qu'en France. Le moniteur a abusé d'une vingtaine de fillettes âgées de 5 à 11 ans, certaines à plusieurs reprises, en commettant sur dix-sept d'entre elles des attouchements, parfois durant leur sommeil. Il a agi de jour comme de nuit, notamment dans les dortoirs, mais aussi dans des réfectoires, des cars, dans les douches. Il a filmé certains de ses agissements. Il a également téléchargé environ 4000 fichiers à caractère pédopornographiques sur le darknet.

