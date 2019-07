Le millionnaire Zacharias veut séduire le Valais

Il est Genevois et compte bien se faire élire cet automne sous la bannière valaisanne au Conseil national. Le promoteur immobilier millionnaire Ronald Zacharias ne lésine pas sur les moyens pour se faire connaître dans le Vieux-Pays, où il s’est installé depuis un an. Se présentant pour l’UDC, il multiplie les opérations de communications dans les médias, à coup de pleines pages de publicité.

Ronald Zacharias reconnaît sans ambages disposer d’un budget bien supérieur à ses concurrents. Il confirme les montants déjà parus dans les médias: 40 000 fr. pour aider son parti à publier un tous-ménages et 200 000 fr. , «voire plus», précise-t-il, pour sa campagne personnelle. «Je me finance moi-même. Au moins, je ne dépense pas l’argent du contribuable comme certains, lance-t-il. Cela me permet une liberté de parole que d’autres n’ont pas.»

Exilé en Valais pour des raisons fiscales

Le promoteur affirme avoir été en contact avec l’UDC lorsqu’il était encore à Genève. «Je devais rejoindre le parti avec des anciens du MCG. On leur aurait probablement amené des élus supplémentaires au Grand Conseil», révèle Ronald Zacharias. La présence d’Eric Stauffer aurait posé problème. Ronald Zacharias a finalement été candidat l’an dernier au Conseil d’État genevois pour le compte de Genève en Marche. Il s’était déjà distingué par sa campagne de pub agressive. Après la débâcle rencontrée par l’éphémère parti d’Eric Stauffer, il s’est exilé en Valais pour des raisons fiscales. Il a alors rejoint l’UDC Valais Romand avec qui il est en accord sur les idées.

Quelles sont les chances de succès pour un Genevois en Valais? Le millionnaire espère pouvoir transcender les préjugés grâce à son intense campagne. «Il ne s’agit pas que d’annonces avec de jolies couleurs. Il y a un programme et de la substance, ce qui manque, promet Ronald Zacharias. J’arrive avec un nom qui évoque le prophète. J’espère que les Valaisans sauront passer outre le fait que je ne porte pas un patronyme qui leur est familier.»

Les chances sont jugées minces par ses adversaires. «Je ne pense pas qu’investir beaucoup d’argent suffise à gagner, estime Serge Métrailler, président du PDC du Valais romand et lui-même candidat pour cet automne. Une campagne demande une forte présence sur le terrain, cela ne s’achète pas. En Valais et peut-être plus qu’ailleurs, il faut s’inscrire dans la durée.» Serge Métrailler précise que de telles dépenses ne seraient pas possibles chez les démocrates-chrétiens. Le parti impose une limite de 100 000 francs à ses candidats au Conseil national.

«Juste un petit coup de pouce»

L’UDC Valais Romand assure que ce n’est pas l’argent du promoteur qui les a séduits, même s’il aide le parti. «Il a un gros CV, avec de l’expérience en politique et dans le monde des affaires à Genève, explique le président Cyrille Fauchère. Son arrivée n’a pas été une question d’argent, il nous a juste donné un petit coup de pouce pour l’édition d’un tous-ménages. Après, il fait sa campagne, nous savons que nous verrons sa tête dans les journaux pendant plusieurs semaines. Ce qui est intéressant pour nous puisqu’il y aura le logo de l’UDC tous les jours dans les médias.»

Le parti a été conquis par sa manière de faire. «Il s’est d’abord inscrit, comme n’importe qui, puis a montré son intérêt pour être candidat. Il y avait de la place et il a été désigné par l’Assemblée générale des membres», rapporte Cyrille Fauchère. Ronald Zacharias n’a pas fait de vagues et il a été incorporé à la liste, non sans avoir bénéficié du soutien de Céline Amaudruz.

À l’inverse, Eric Stauffer, son ancien comparse du MCG et de Genève en Marche, a payé son arrivée tonitruante en Valais. Après avoir échoué à rejoindre le PDC, il a essuyé un nouvel échec avec l’UDC. «Nous l’avons rencontré, il a tiré des plans sur la comète en promettant des millions et trois ou quatre sièges, témoigne Cyrille Fauchère. Sa méthode est très efficace pour lancer un parti mais elle ne marche pas sur le long terme.»