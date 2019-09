Le marché de Noël décale la Course de l’Escalade

La tradition ne remonte pas au XVIIe siècle, mais presque. La Course de l’Escalade se déroule habituellement le premier week-end de décembre. Elle précède d’une semaine les commémorations, ainsi que le grand défilé de la Compagnie 1602 le dimanche. Mais, cette année, la 42e édition de la course à pied la plus populaire de Suisse – dont les inscriptions viennent de s’ouvrir – aura lieu le samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.

Ce changement de date est connu depuis le mois de février. Il s’explique par la volonté de la Ville de Genève d’allonger la durée du marché de Noël qu’elle organise dans le parc des Bastions. Celui-ci débutera le 4 décembre. «Au vu du succès rencontré par la première édition l’an dernier, il y avait une demande de la part des organisateurs et nous pensons que le public répondra présent», explique Cédric Waelti, conseiller de direction au Département de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS).

Deux courses le même jour

La décision de la Ville a provoqué un télescopage, la Course de l’Escalade étant initialement prévue les 7 et 8 décembre, avec une arrivée aux Bastions, soit au même endroit que l’emplacement du marché. Une solution a donc été trouvée pour avancer la course au week-end d’avant.

Le problème, c’est qu’en matière de courses à pied, la période de fin d’année s’avère très chargée. Ainsi, une autre compétition était déjà prévue cette date-là: les Foulées automnales de Meyrin et leurs 1200 à 1500 participants. Impossible, dès lors, de se voir concurrencer par l’Escalade. Les organisateurs meyrinois n’ont eu d’autre choix que d’avancer leur manifestation au samedi précédent, le 23 novembre, la faisant ainsi entrer en collision avec la doyenne des courses genevoises, la Trans’onésienne, qui dépasse allègrement le millier de participants, elle aussi.

Travail des bénévoles

«Avoir ces deux courses le même jour nous fragilise, réagit Daniel Cattani, le président de la manifestation onésienne. On estime à 200 le nombre de personnes qui participent aux deux événements. Nous pourrions donc avoir une centaine de participants en moins cette année.» Ce qui, pour des petites courses, est loin d’être anodin. Daniel Cattani dit avoir essayé d’avancer aussi la date et même envisagé de faire l’impasse sur l’édition 2019. Certains engagements (vis-à-vis des autorités municipales, du personnel assurant la sécurité, des Samaritains…) ayant été pris depuis plus d’un an, le comité de la Trans’onésienne a finalement décidé de maintenir la course. «On travaille beaucoup avec des bénévoles et si l’on n’est pas là une année, rien ne garantit qu’ils reviendront l’année suivante», ajoute Daniel Cattani.

Les Foulées automnales, de leur côté, tenaient à conserver le statut de «dernière course avant l’Escalade». «On essaie d’en faire une marque. On a des coureurs qui viennent spécifiquement chez nous pour s’entraîner», indique Stéphane Monti. Le président de la manifestation meyrinoise raconte que le changement de date a déjà engendré des frais supplémentaires. «On a dû investir beaucoup plus dans la communication pour faire parler de nous et pour que les gens s’inscrivent ici plutôt qu’ailleurs», explique-t-il.

Indemnisation refusée

Stéphane Monti a demandé une indemnisation à la Ville à la hauteur de ces frais de communication (près de 14 000 francs sur un budget de 75 000 francs). Mais il s’est vu opposer une fin de non-recevoir. «Nous sommes conscients des problèmes rencontrés par ces courses, déclare Cédric Waelti, du DEUS. Mais pas moins de 3500 événements sportifs, culturels et associatifs sont organisés chaque année en ville. Nous ne pouvons pas nous occuper en plus des manifestations qui ont lieu en dehors du territoire municipal.»

En attendant, les inscriptions pour la Trans’onésienne et les Foulées automnales sont ouvertes. Les choses devraient a priori rentrer dans l’ordre en 2020. L’Escalade aura bien lieu les 5 et 6 décembre, tandis que les deux autres courses se tiendront les samedis qui précèdent. Quid du marché de Noël? «Il y a deux options, répond Cédric Waelti. Soit nous décidons d’en raccourcir la durée, soit nous trouvons un autre emplacement que les Bastions.» Une décision devrait être prise en fonction du succès de l’édition 2019.