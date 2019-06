Le magot des macarons fait des envieux

Les macarons et les zones bleues sont d’ordinaire les ingrédients nécessaires nourrissant les débats les plus passionnés. Mais tout change.

Est-ce parce que les élections sont encore lointaines ou parce que, finalement, le système des zones bleues fonctionne à satisfaction? Toujours est-il que l’UDC et le MCG se sont vu sèchement refusés, par 77 voix contre 16 pour l’un et par 75 contre 16 pour l’autre, deux projets qui leur tenaient à cœur. Déposé par le MCG, le premier voulait attribuer 30% des recettes des macarons, aujourd’hui entièrement attribuées à la Fondation des parkings, aux communes. Dans un rapport de minorité d’anthologie par sa brièveté, puisqu’il compte en tout douze lignes, salutations comprises, le parti explique que les communes pourraient utiliser ces recettes pour engager du personnel local et «favoriser la création d’emplois où il n’est pas nécessaire d’avoir des qualifications élevées».

L’UDC pour sa part s’inquiète du prix des macarons. Le parti souhaite graver leur prix actuel dans le marbre de la loi, soit 200 francs par an et pas un franc de plus, alors que le Conseil d’État peut aujourd’hui, s’il le juge utile, les faire passer à 240 francs. «Si le gouvernement veut aller plus loin que 200 francs, il faudra qu’il ait le courage de déposer un projet de loi», plaide le député Stéphane Florey. Avantage selon l’UDC, un tel projet de loi pourrait être combattu par un référendum qu’il pense gagnable. Plus d’autonomie pour les communes? Des macarons à prix bloqués? Ces arguments vont-ils tenter l’Entente par exemple? Non. «Nous avons déjà les prix parmi les plus bas de Suisse, explique François Lance (PDC). Ils rapportent 6 à neuf millions par an et la Fondation des parkings a besoin de tous ces moyens pour édifier des P+R. Quant aux communes, elles n’ont pas besoin d’argent pour créer des zones bleues.» Le PLR ne se montre pas plus compréhensif. «À Bâle, dit Jean Romain, les macarons coûtent 800 francs par an. 1000 francs à Nyon. Et puis, depuis que le Conseil d’État est intervenu pour faire baisser le nombre de macarons vendus sur le marché, la situation s’est améliorée».

Gauche pas convaincue

La gauche ne trouve pas les propositions de l’UDC et du MCG à son goût. Leurs députées, puisque jeudi et vendredi seules les députées des Verts et du PS s’exprimeront, en l’honneur de la prochaine grève des femmes, pilonnent à qui mieux mieux. «En moyenne en Suisse, explique Delphine Klopfenstein Broggini, les macarons coûtent en moyenne 355 francs par an. Avec 200 francs, Genève n’est pas chère, or les places ont un coût. Il est donc normal qu’elles aient un prix.» Et de plaider pour que le Canton continue d’œuvrer en faveur du transfert du transport individuel privé vers la mobilité douce et les transports publics. Salima Moyard (PS) n’est guère plus compréhensive. L’UDC et le MCG ripostent: «Alors une majorité a bien voulu voter une motion récemment pour s’opposer aux hausses de prix des macarons, mais il n’y a plus personne quand il s’agit de bloquer les tarifs dans la loi?» Et Thierry Cerutti (MCG) d’expliquer que les communes doivent avoir des prérogatives et en particulier celle de la maîtrise de leur stationnement.

L’estocade est portée par le patron des infrastructures, le conseiller d’État Serge Dal Busco. Il rappelle que les zones bleues fonctionnent depuis que l’État a retiré 7000 macarons. Il explique que le parking ne peut pas être vu localement, mais qu’il faut au contraire une vision globale en la matière, entendre, une vision cantonale.

La messe est dite. Mais on reparlera certainement un jour des zones bleues et des macarons au Grand Conseil.

(TDG)