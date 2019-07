Le hit-parade des élus genevois dans les médias

Les élus sont à la base d’innombrables articles de presse. Leurs noms sont recensés par la base de données des médias suisses qui en tient l’inventaire. Compilées sur une année, soit entre le 5 juillet 2018 et le 5 juillet 2019, ces informations permettent de savoir quel élu genevois a le plus retenu l’attention des médias, sans préjuger du caractère positif ou négatif de cette exposition.

1. Maudet, athlète de pointe

Pierre Maudet écrase tout sur son passage. Hors catégorie, l’ancien président du Conseil d’État et patron de la Sécurité a fait l’objet de 5618 mentions en une année, soit environ quinze par jour. On devine pourquoi: ses vicissitudes judiciaires, celles de son parti et du Conseil d’État ont donné matière à commentaires. L’élu PLR dépasse tous ses rivaux locaux et de loin. Il laisse sur le carreau les poids lourds romands: Pierre-Yves Maillard (2433), l’ancien patron du gouvernement vaudois, mais aussi Pascal Broulis (1441), le conseiller d’État vaudois responsable des Finances. Pierre Maudet flirte avec le score de politiciens nationaux, comme le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin (7225 mentions).

2. Hodgers, «Mister President»

En deuxième place du peloton du Conseil d’État, on trouve Antonio Hodgers. Repreneur de la présidence après l’éviction de son collègue, l’écologiste a géré les suites de l’affaire Maudet. Il a été cité dans 1089 articles, contre 666 un an plus tôt alors qu’il s’occupait uniquement du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie devenu depuis Département du territoire. C’est un joli coup de «boost». Mais on sait que la charge présidentielle ne lui plaît qu’à moitié, puisque avec le Conseil d’État, il défend le retour aux pratiques d’avant la révision constitutionnelle de 2012, soit la réintroduction d’une présidence tournante.

3. Poggia, visible sans forcer

Mauro Poggia aurait-il, lui aussi, profité de «l’Affaire»? Pas vraiment. Entre 2017 et 2018, le patron de la Santé et de l’emploi a fait l’objet de 1180 mentions, contre 1070 cette année. Son département, grossi par la Sécurité, lui assure une bonne visibilité médiatique, qu’il le veuille ou non. Expérience faite, l’élu MCG ne la cherche ni ne la fuit. Disponible, il répond volontiers aux sollicitations des journalistes, mais lance peu de projets de loi départementaux.

4. Dal Busco, plus tranquille que Barthassat

Nous voici dans le peloton. Malgré les élections, rien n’a changé. L’ancien ministre des Finances, nouveau patron des Transports, n’a ni accéléré ni ralenti le rythme de communication avec son changement de fonction. Avec 508 mentions cette année pour un total de 1093 sur deux ans, les activités de l’élu démocrate-chrétien sont suivies, mais sans plus. Un peu étonnant alors qu’il gérait le gros dossier de la réforme fiscale des entreprises PF 17 aux finances et qu’il s’occupe des transports aujourd’hui. Par comparaison, avec 808 mentions, Luc Barthassat labourait le terrain dans tous les sens.

5. Fontanet, une femme enfin!

Le nom de Nathalie Fontanet est apparu 461 fois. Curieux, alors que l’actualité l’a servie avec le vote sur le budget, la caisse des fonctionnaires et la baisse de l’imposition des entreprises. Que s’est-il passé? Plusieurs possibilités, solidarité du parti oblige, la ministre des Finances, comme Serge Dal Busco, s’est bien gardée de dire publiquement un mot sur les déboires de Pierre Maudet. Elle gère un département focalisé sur des sujets pointus. Malgré ou à cause de ces éléments, la magistrate jouit pour l’heure d’une bonne image auprès des députés.

6. Apothéloz, lent décollage

On a parlé de Thierry Apothéloz à 314 reprises. Le socialiste, comme Mauro Poggia, est à la tête d’un département multiple, unissant du social à la culture en passant par le sport. Mais sa visibilité est faible, au niveau de celle d’un conseiller administratif de la Ville, Guillaume Barazzone (1324 mentions) et de Sami Kanaan (678) non compris. Élu il y a un an, le magistrat connaît un décollage médiatique lent. Un danger? Difficile à dire. Peut-être que cela sera finalement à son profit.

7. Emery-Torracinta aux oubliettes

Anne qui? Avec 255 mentions, la magistrate PS, chargée de l’instruction publique, est pratiquement invisible médiatiquement. Est-ce la faute des médias qui ne suivent pas suffisamment l’éducation, à sa responsable qui n’a pas de projets à vendre ou en a mais ne souhaite ou ne sait pas les présenter? Mystère. En 2017-2018, l’élue avait été sous les feux de la rampe avec l’affaire Ramadan et celle de sa secrétaire générale (755 articles). Depuis, le silence règne.