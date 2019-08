Le Grand Conseil rend les futurs gros déficits «inoffensifs»

Cela n’a pas été sans peine et sans friction, mais les députés ont accepté jeudi de doter le Canton du moyen de repousser le déclenchement du frein au déficit ces trois à quatre prochaines années. Et ce malgré les très importants déficits qui s’annoncent.

Après quelques péripéties, c’est le système de la réserve conjoncturelle qui a été choisi pour passer le cap, une réserve qui aurait dû être dissoute au début de l’année prochaine suite à l’adoption de la réforme de l’imposition des entreprises. Si le Conseil d’État et la majorité du parlement (refus du PLR, du PDC et de l’UDC) ont souhaité disposer d’un outil de ce type, c’est que les finances du Canton vont plonger dans le rouge à partir de 2020 dans une ampleur encore plus importante que prévu. Or une réserve conjoncturelle autorise en quelque sorte ces déficits en éloignant le seuil du déclenchement des mesures d’assainissement.

Bien au-delà des 372 millions

Accepté le 19 mai 2019 par les Genevois, le dispositif cantonal de la réforme fédérale de l’imposition des entreprises devrait engendrer 186 millions de pertes fiscales l’année prochaine. Un montant qu’il faut doubler, puisque le «deal» politique entériné par le peuple prévoit parallèlement une augmentation des subsides d’assurance maladie de 186 millions. Pour absorber ce différentiel de 372 millions, il a été décidé que le frein aux déficits ne se déclencherait pas avant cette limite de 372 millions.

Le problème, c’est que cela ne suffira pas, et ce dès 2020. Le coût de la réforme de la Caisse de pensions de l’État (CPEG) – également acceptée par le peuple le 19 mai – coûtera environ 200 millions de francs l’année prochaine, et d’autres charges supplémentaires inévitables seront à assumer. Le déficit du budget 2020, qui sera présenté le 19 septembre, pourrait donc dépasser largement les 500 millions de francs.

L’ampleur de cette augmentation exceptionnelle des charges à long terme, et donc du déficit, n’a visiblement pas été correctement anticipée, ni par les députés, ni par Nathalie Fontanet, la responsable des Finances, avant la votation du 19 mai. Mais dès juin, la conseillère d’État a proposé sa solution à la Commission des finances. Elle voulait créer un système de préfinancement qui aurait été utilisable uniquement pour la recapitalisation de la CPEG.

Changement de modèle

La majorité de la commission n’était guère satisfaite de ce modèle, même si elle reconnaissait qu’il fallait absolument et urgemment un instrument de ce type pour éviter le frein aux déficits. Pour le rapporteur de majorité, le socialiste Christian Dandrès, le plus simple aurait été de ne pas dissoudre la réserve conjoncturelle.

Nathalie Fontanet a voulu éviter tout risque de refus et a finalement transmis cette semaine un amendement qui consiste effectivement à préserver une réserve conjoncturelle. «Peu importe le mécanisme choisi, il faut une solution qui nous donne une marge de manœuvre», a déclaré la conseillère d’État. C’est ce qui a été fait jeudi après-midi par 49 oui contre 45 non PLR, PDC et UDC.

Pour le PLR Cyril Aellen, cet outil permet de contourner une fois de plus l’obstacle et «de masquer le fait que ce Canton dépense plus qu’il n’engrange de recettes». Le député estime qu’il faut maintenant poser la question à la population et qu’elle choisisse s’il faut diminuer des prestations ou augmenter les impôts. En clair, laissons aller le frein aux déficits!

Une réserve bien dotée

Le montant exact de la réserve conjoncturelle qui servira d’amortisseur dès 2020 n’est pas encore connu. Jeudi, il était de 600 millions de francs. Vendredi, une fois les comptes 2018 adoptés par le Grand Conseil, il devrait s’élever à 820 millions. Il est en effet prévu de doter la réserve des excédents des comptes. Or l’excédent de l’année dernière atteint 222 millions.

Les députés doivent encore voter ce transfert dans le cadre de l’examen des comptes. Au vu des débats de jeudi, cela ne devrait pas poser de difficulté.