Le destin de l'éléphant d'Afrique se joue à Genève

Françoise Weber, président de la fondation Weber donne l'alerte dans un communiqué sur le risque d'un affaiblissement de la protection des éléphants qui pourrait se jouer lors de la prochaine Conférence des Parties à la CITES (CoP18), qui se déroulera à Genève du 16 au 28 août 2019.

Certains États d’Afrique australe, veulent en effet libéraliser le commerce de l’ivoire, tandis qu’une majorité des pays de l’aire de répartition, organisés en une Coalition pour l’éléphant d’Afrique (CEA), veut l’interdiction absolue de ce commerce, estimant qu’il s’agit de la seule manière efficace de préserver l’espèce. «Le destin des éléphants va donc se décider cet été à Genève», commente la Fondation Weber dans un communiqué.

Un éléphant tué toutes les 15 minutes

«Selon le recensement « Great African Elephant Census » (GEC), opéré en 2016, un éléphant a été tué toutes les 15 minutes, chaque jour, de 2007 à 2014 dans 15 pays africains (144 000 éléphants tués en tout sur cette période). Si le braconnage continue à ce rythme, l’espèce sera éteinte à l’état sauvage d’ici dix ans !», souligne la fondation. «La législation internationale doit se durcir et protéger totalement cette espèce emblématique!», ajoute-t-elle.

Les éléphants d’Afrique sont gravement menacés par le changement climatique, la perte de leur habitat, la place de plus en plus importante de l’espèce humaine sur la planète, et la soif insatiable de certains pays pour l’ivoire. Ces transactions internationales d’ivoire sont régies par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui doit les interdire, selon la Fondation Weber.

Braconnage et saisies en hausse

«Tant que le commerce international et national de l’ivoire continuera à être autorisé ou toléré, les éléphants ne seront jamais à l’abri. Le braconnage et les saisies d’ivoire illégal sont en augmentation, même en Afrique australe, là où jusqu’ici les éléphants connaissaient une relative sécurité. Une étude menée en 2018, au Botswana, a découvert que le braconnage y a augmenté de près de 600% depuis 2014. La pression augmente sur l’espèce, et pourtant, certains pays, dont la Zambie, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, aimeraient encore affaiblir sa protection. Ils ont ainsi fait des propositions en ce sens à la prochaine CoP», détaille encore Françoise Weber qui parle de «non-sens».

«Dans ces circonstances, le principe de précaution doit prévaloir », d’après Anna Zangger, avocate, « les Parties à la CITES ne peuvent pas rester inactives face à ce massacre. Lorsque l’impact du commerce sur une espèce paraît négatif, et même en présence d’un léger doute, il faut adopter la mesure la plus favorable à la conservation de l’espèce. En l’occurrence, la seule décision sensée que peut prendre la CoP18 est celle que préconise la CEA».

La Fondation Franz Weber œuvre depuis plus de 40 ans à la protection de l’éléphant d’Afrique.