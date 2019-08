Le contrôle des tickets, motif de crise

Que les Genevois râlent sur les contrôleurs de billets, cela ne date pas d’hier. Cela remonte peut-être à l’invention de la roue ou, au moins, à l’été 1879. En ce 7 août, «La Tribune de Genève» rebondit sur une polémique qui a éclaté au début du mois dans les colonnes de son rival, le «Journal de Genève».

Un lecteur s’en est alors pris au «service mixte fait par les bateaux à vapeur et la ligne de la Suisse occidentale», aïeule des CFF. Le hic: les titulaires d’un billet aller-retour acquis sur un bateau qui rentrent en train doivent échanger leur ticket en gare avant de monter dans le wagon. Une règle peu respectée. Le 31 juillet au soir, décrit le lecteur, il y avait à Cornavin cinq personnes en situation irrégulière protestant «les unes et les autres qu’elles ignoraient cette formalité, qu’elles étaient étrangères et qu’elles ne paieraient pas l’amende de 50 centimes». Les employés eux-mêmes jugeaient «qu’on leur imposait un métier intenable en leur confiant le soin de faire respecter un règlement contre lequel tout le monde proteste à bon droit».

Tout le monde? Non. Le 5 août, un lecteur de «La Tribune» prend la défense du service mixte incriminé, une «facilité accordée au public que je ne suis pas seul à apprécier». Lui affirme avoir toujours été prévenu de l’obligation d’échanger le billet en gare, oralement et par écrit: «C’est au voyageur à connaître les règlements et non aux compagnies à vivre sans règlements», écrit-il. Le 7 août, un autre lecteur fustige, a contrario, les désagréments dus au contrôle trop laxiste dont pâtiraient les transports navals. Il raconte comment, lors d’un trajet lacustre de la Belotte à Bellevue, un capitaine l’a faussement accusé d’avoir embarqué dès Genève.

Ces soucis ont causé un vrai esclandre! Le «Journal de Genève» du 5 août indique que, au début de l’été déjà, le Conseil d’État a prié le Conseil fédéral d’inciter la compagnie à mettre fin à un procédé «vicieux, essentiellement vexatoire». Mais la réplique de Berne fut intransigeante. Selon elle, les contrôles sont justifiés, comptablement indispensables, dûment annoncés aux voyageurs et les cas litigieux toujours plus rares.

En 2010, la loi fédérale sur le transport de voyageurs a gravé le principe du «service direct», soit l’obligation faite aux entreprises de transports publics de collaborer pour délivrer au voyageur un ticket unique pour chaque voyage, même s’il recourt à plusieurs modes de transport. Cette norme, spécifique à la Suisse, formalise une pratique en gestation depuis un siècle et demi.