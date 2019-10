Le Conseil municipal de Vernier freine le gros appétit d’un élu «écolo»

L’ex-Vert, devenu indépendant, Olivier Perroux, est un conseiller municipal éloquent. Mais le politicien a été si loquace sur les questions climatiques lors du dernier Conseil municipal verniolan qu’il a fini par agacer bien des élus.

«Vos discours mobilisent beaucoup de temps, M. Perroux. Vos thèses écolos sont intéressantes, mais elles finissent par nous lasser», lui a ainsi signifié l’indépendant André Sotomayor. «Curieux que vous relanciez ce que l’on a déjà refusé le mois précédent», d’ajouter, visiblement irrité, le socialiste Johan Martens.

«Vous enfoncez la porte du garage ouvert», avait auparavant réagi le PLR Gilles-Olivier Bron, alors qu’Olivier Perroux, associé aux indépendants Claude Angeloz et Brice Arduini, réclamait une meilleure politique des transports de l’administration. «La Ville de Vernier a des abonnements Mobility pour un certain nombre de services et elle se préoccupe depuis longtemps de la qualité de son parc automobile», ponctue le magistrat Vert Yvan Rochat.

Serein, Olivier Perroux rétorque à ses contradicteurs: «Ce qui s’est passé il y a un mois n’a rien à voir avec les textes d’aujourd’hui. J’avais dit que je reviendrai avec des motions… Je suis seul contre tous; cela ne me dérange pas, j’ai raison.» De tous les projets liés au climat, seule sa résolution «pour une fiscalité écologique» est acceptée et renvoyée en Commission des finances (22 oui, 4 abstentions).

Le bavard passe alors à d’autres sujets. Avec Claude Angeloz, Brice Arduini et Vida Ahmari – indépendante elle aussi – Olivier Perroux réclame «des mandats vertueux et la transparence au Conseil des habitants». Ce gros appétit des indépendants serait-il motivé par la création en cours d’un nouveau groupement politique intitulé Alternative Vernier? «Si les forces sont suffisantes, nous présenterons des candidats pour les prochaines élections municipales», admet Olivier Perroux.

Le Municipal a aussi discuté d’un rapport, signé Junior Mazolo-Mikunzi (PS), pour favoriser «l’égalité réelle» au sein de l’administration communale. «Laissons le Conseil administratif faire le boulot avec la commission du personnel», estime Gilles-Olivier Bron. «Je n’ai pas senti notre exécutif très préoccupé par cette problématique», répond la Verte Esther Schaufelberger. «Nous verrons ce que l’on peut faire avec la commission du personnel, renchérit le magistrat PLR Pierre Ronget. Mais nous n’avons pas les moyens financiers pour évaluer les salaires de l’ensemble du personnel.» Au final, le rapport est voté par 19 oui (12 socialistes, 4 indépendants et 3 Verts), 6 non et 4 abstentions.

Au niveau des moyens, le grand argentier verniolan s’est félicité que le budget de fonctionnement soit accepté à l’unanimité. «Les années se suivent et heureusement ne se ressemblent pas, déclare Pierre Ronget. En effet, pour ce dernier exercice budgétaire de la législature, j’ai le plaisir de vous présenter un budget équilibré après deux années où je vous présentais un budget déficitaire lors de la plénière d’octobre.» Le projet de budget prévoit des charges à hauteur de 118 048 202 francs, un montant qui ne diffère que de 15 000 francs par rapport à l’estimation faite l’année dernière, «soit une variation minime qui permet d’affirmer que les charges ont été prévues à 99,98%», note le magistrat PLR.