Le Conseil d’État propose des hausses d’impôts

Le Matin Dimanche Comme le montre notre tableau sur les impôts cantonaux et communaux, les villes ont la main plus ou moins lourde. Sion choie les familles riches, Lausanne est dure avec la classe moyenne. Plus...

Fiscalité Où cela coûte-t-il le moins cher en Suisse de vivre si on a des enfants? Et si on est célibataire? Informations et infographies. Plus...