Le Conseil d’État défend le projet Pré-du-Stand au Grand-Saconnex

Des terrains de foot pour le Servette, une école à reconstruire, des champs supprimés et une ribambelle de bureaux. C’est le cocktail, potentiellement explosif, qui est servi aux Genevois. Le 24 novembre, ils sont appelés aux urnes pour trancher un dossier qui répond au nom de Pré-du-Stand. Lors de son point de presse de ce mercredi, le Conseil d’État est venu le défendre.

Formellement, la votation porte sur le déclassement d’une parcelle de 12,8 hectares au Grand-Saconnex, un champ coincé entre l’autoroute et la route de Colovrex. De zone agricole, il devrait passer en zone constructible. Le Grand Conseil a donné son aval mais un référendum a été lancé.

Jeu de domino

Le Conseil d’État joue gros dans cette affaire. Car, comme l’a rappelé Antonio Hodgers, président du Conseil d’État, «elle touche plusieurs politiques publiques importantes, plusieurs projets étant combinés dans ce qui ressemble à un jeu de dominos.»

Voici comment s’enchaînent ces pièces. La parcelle du Pré-du-Stand va recevoir cinq terrains de foot, dont quatre sont destinés au Servette. Cela permettra au club de libérer son centre d’entraînement à Balexert. Sur ce dernier site, l’État veut réaliser un nouveau cycle d’orientation. Il permettra de remplacer celui du Renard sur la presqu’île d’Aïre. Délabré, ce dernier sera démoli pour y réaliser une centaine de logements de type villageois.

Absorber 1400 élèves

«Ce nouveau cycle est capital, explique Anne Emery-Torracinta, cheffe de l’instruction publique. Avec la hausse de la population, nous allons devoir absorber 1400 élèves de plus au Cycle d’orientation d’ici à 2024. Le site de Balexert permettra d’en absorber la moitié.» Si le projet était refusé, la situation deviendrait très délicate. «Et il faut huit à dix ans pour concevoir une nouvelle école.»

Responsable des Sports, Thierry Apothéloz défend la nouvelle structure sportive qui servira à former la relève du Servette et d’autres clubs. Elle est aussi très attendue par la commune du Grand-Saconnex, qui disposera d’un terrain de foot en plus et qui pourra aussi y installer ses services de sécurité et de voirie.

Nombreux bureaux

La parcelle accueillera aussi près de 90 000 m2 de bureaux. Ils seront réalisés par la société Capvest, en main d’un promoteur libanais qui a fait parler de lui lors de l’affaire Maudet, ce que des opposants ne manqueront pas de rappeler quand la campagne s’animera.

Ces bureaux financeront en partie les terrains de foot. «Sur ce terrain, on ne peut pas construire du logement en raison du bruit, a indiqué Antonio Hodgers. En revanche, l’air y sera aussi pur qu’au parc La Grange.» La zone agricole? «C’est l’une des dernières qui sera déclassée», a-t-il poursuivi. Et dans le futur projet, compte tenu des plantations prévues, «la biodiversité sera meilleure qu’aujourd’hui».