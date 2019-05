Le chat qu’on adore fait des ravages dans nos campagnes

C’est une jolie ferme dans un coin de pays. Devenus adultes, les enfants sont partis. Restent leurs parents, qui ont accueilli des chats, de plus en plus nombreux. Depuis leur arrivée, la petite faune des bosquets alentour a disparu. Trucidée par minou, qui assouvit son instinct de prédateur.

Ornithologue au Muséum, Laurent Vallotton connaît bien le problème. Le félin domestique fait des ravages. Le voici du reste qui attend le visiteur dans une vitrine de l’expo «Prédations», visible actuellement à Malagnou. La bête, empaillée, trône sur un ossuaire de petits vertébrés.

Carnage chez les chauve-souris

«Aucun endroit au monde, explique Laurent Vallotton, ne contient autant de prédateurs au mètre carré que nos campagnes. Parce que le chat est nourri à la maison et se reproduit facilement. Sinon il y en aurait beaucoup moins. Cette situation, artificielle, contribue de manière très importante à la diminution de nombreuses espèces.» Considérant qu’il y a 1,5 million de chats en Suisse, dont les deux tiers peuvent sortir à l’extérieur, cela fait, chaque année, 5 millions d’oiseaux tués, également 3 millions de mammifères et 1 million de reptiles. Soit huit proies annuelles par individu. Des chiffres a minima, commente Laurent Vallotton: «Par beau temps, mon chat – j’en ai un, oui – en capture trois ou quatre en une journée.»

Et l’ornithologue de constater: «Les ravages du chat s’ajoutent à d’autres problématiques liées principalement au monde agricole, telles que la disparition des habitats, les pesticides et la chasse. Accumulés, ces quatre aspects provoquent une vraie catastrophe.» Pour l’avifaune, et également pour les chauves-souris, qui pâtissent d’autant plus durement des attaques du félin qu’elles ne donnent naissance qu’à un seul petit par an, n’ont aucun prédateur naturel et vivent volontiers sous les toits des maisons, là où le chat rôde sans cesse.

Une clochette n'y fera rien

Du côté des oiseaux, les plus gros dégâts concernent les nids. «Sur les 200 espèces qui se reproduisent en Suisse, la moitié niche à moins d’un mètre du sol.» Sont-ils bien cachés, les poussins? Pas pour le chat, cet expert en furetage. Faut-il alors mettre une clochette au cou du chasseur? Peine perdue, car les oisillons, quoi qu’il arrive, resteront au nid. Et les lézards sont sourds. Quant au félin, il est assez habile pour ne pas faire tinter la cloche.

On accuse le chat. Mais quid du rat? Le surmulot, s’il prédomine en ville, se fait rare en campagne: «Cet omnivore profite surtout de nos déchets.» Et s’il peut, parfois, s’en prendre à une nichée de canards, c’est aussi parce que les roselières ont disparu, détruites par la main de l’homme. (TDG)