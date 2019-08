Le chantier des Eaux-Vives empêche un tea-room d’ouvrir ses portes

Harun tient une épicerie à l’angle de l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et de la rue de Savoie. Il y a deux mois, il a obtenu le bail du local à côté du sien, dans le but d’ouvrir un tea-room à côté de son épicerie.

La rue de Savoie ainsi qu’une partie de l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives seront rouvertes à la circulation le 26 août. La voie est déjà bien dégagée et les terrasses de l’avenue sont ouvertes et fréquentées. Bientôt, il devrait être à nouveau possible de garer sa voiture. Harun est le seul commerçant de l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives qui reste camouflé par les travaux. Un tas de gravats et des tuyaux sont entreposés derrière une palissade.

L’impossibilité de se parquer à proximité de l’épicerie a eu, selon Harun, de grosses conséquences sur son chiffre d’affaires. Son magasin regroupe un grand nombre de spécialités, russes notamment.

Il évoque justement une baisse de fréquentation de sa clientèle russe depuis que l’épicerie n’est plus accessible en voiture. Cela l’a mené à devoir jeter une partie de son stock de produits.

Il aimerait que le matériel de chantier devant son commerce soit déplacé. En attendant, le tea-room n’ouvrira pas, de peur que les charges et les coûts du personnel qui viendront s’ajouter au loyer ne fassent qu’empirer une situation qui n’est d’ores et déjà plus rentable.

Le Département des constructions et de l’aménagement déclare que ce qui se trouve devant l’épicerie ne sert pas au stockage de matériel et que «l’ordonnancement du chantier ne permet malheureusement pas de remettre cette zone aux utilisateurs avant la fin de l’année».

En outre, le département affirme que, malgré les nuisances, aucun commerçant de l’avenue ne sera indemnisé.