Le CERN ouvre ses portes aux curieux

Les samedi 14 et dimanche 15 septembre prochains, le CERN ouvrira ses installations au grand public de 9 h à 18 h . Lors de ces journées portes ouvertes, dont le slogan est «Explorez le futur avec nous», le CERN invite chacun à venir rencontrer les femmes et les hommes qui travaillent aux technologies et aux découvertes d’aujourd’hui et de demain.

Grand classique des journées portes ouvertes, les expériences et les machines en souterrain seront exceptionnellement accessibles au public. Ce week-end est une véritable invitation à échanger, explorer et s’amuser au contact direct de la science. En surface, les laboratoires, ateliers et salles de contrôle seront ouverts. Des représentations théâtrales, aux discussions autour d’un café avec des physiciens en passant par une partie de football à protons, tous les ingrédients seront de la fête pour entraîner petits et grands au cœur de l’un des plus grands laboratoires de physique du monde.

Sur les neuf sites, l'entrée sera gratuite et ouverte à tous. Shows de physique, démonstration des pompiers et engins de chantier, rencontres avec les robots du LHC et jeux d’évasion raviront les plus jeunes afin que petits et grands puissent pleinement participer à l’événement. «L’éducation et l’éveil des nouvelles générations à la science sont des éléments clés pour relever les défis du futur, souligne la directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti. Les journées portes ouvertes sont l’occasion de susciter de nouvelles passions mais également de faire découvrir aux adeptes et néophytes de tous âges nos instruments, les technologies que nous employons et leurs applications dans notre vie quotidienne.»

Profitant du deuxième long arrêt technique du Grand collisionneur de hadrons (LHC), les journées portes ouvertes 2019 seront une occasion unique de partir à la découverte des importants travaux d’amélioration qui sont actuellement conduits au CERN, en vue d’un redémarrage du LHC en 2021. Ces travaux ont pour but d’augmenter la performance du LHC et de préparer l’arrivée du LHC à haute luminosité (HL-LHC), prévue pour 2026. À l’occasion des portes ouvertes, physiciens, ingénieurs et techniciens feront partager aux visiteurs toutes les facettes de leur travail et leur feront découvrir le futur de la physique des particules.

Certains itinéraires de visite seront soumis à des restrictions d'âge: les installations souterraines seront accessibles uniquement aux personnes de plus de 12 ans. Afin que le plus de personnes possibles aient la chance de pouvoir descendre explorer les installations, seules deux visites souterraines seront proposées par personne et par jour.

Dès le 26 juin, il sera possible de s’inscrire sur le site internet des journées portes ouvertes. Toutes les informations y seront également disponibles pour permettre à chacun de planifier son itinéraire, et de bénéficier d’une expérience unique et inoubliable. Il est vivement recommandé de s’inscrire en ligne afin d’assurer sa place.

Durant ces deux jours exceptionnels, la route de l’Europe et une partie de la route de Meyrin seront fermées à la circulation: l’utilisation des transports en commun et la mobilité douce sont donc vivement recommandées. Pour l’occasion, les lignes de bus et de trams seront renforcées. Les neuf sites de visite se situant sur un large périmètre, un service de navettes entièrement gratuites sera mis en place. Pour les véhicules à moteurs et les vélos, des parkings gratuits seront mis à disposition. Le CERN met tout en œuvre pour que tous les visiteurs passent une agréable visite en toute sécurité.

L’événement sera accessible aux personnes à mobilité réduite. La liste des activités est disponible sur le site web des journées portes ouvertes.