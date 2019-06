Le Cartel et l’Asloca déclenchent une polémique sur le déficit 2020

Le Cartel intersyndical de la fonction publique et l’Association de défense des locataires (Asloca) sont inquiets. Et aussi fâchés. Ils craignent une explosion du déficit du budget 2020 et que cela ait des conséquences sur les prestations et les fonctionnaires. «Il n’aura pas fallu plus d’un mois après l’acceptation de la RFFA en votation populaire pour que les pronostics budgétaires pour l’année 2020 s’annoncent catastrophiques», déplore Christian Dandrès, député PS et avocat de l’Asloca.

De fait, le volume du déficit du projet de budget n’est pas qu’une question rhétorique. Car s’il excède 372 millions de francs, le mécanisme du frein au déficit commencera à s’enclencher. Ce plafond de 372 millions est une dérogation sur huit ans à la règle et sera progressivement abaissé. Il est supposé donner au Canton le temps d’absorber les coûts de la réforme fiscale des entreprises (RFFA) et de l’augmentation des subsides d’assurance maladie.

Le hic, c’est que ces réformes, acceptées par les Genevois le 19 mai, ne seront pas les seules causes de croissance des charges en 2020. C’est particulièrement le cas de la recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPGE), dont le coût annuel sera d’environ 200 millions de francs.

Trop tôt pour un chiffrage

Sur la base de l’augmentation de dépenses dans différents domaines, le site internet de la RTS a estimé, vendredi, que le déficit potentiel, en l’état, était de 730 millions de francs. Un chiffre qui fait bondir Nathalie Fontanet, la conseillère d’État responsable des Finances. «Ce chiffre de 730 millions n’a jamais été articulé par le Conseil d’État, réagit-elle. Nous sommes très en amont dans le processus budgétaire, il n’y a donc à ce stade aucun chiffrage. Cela m’interpelle de lire cela au lendemain d’une séance avec les syndicats qui s’est très bien déroulée mais durant laquelle aucun chiffre n’a été donné.»

Selon Marc Simeth, le président du Cartel, «il a été fait, lors de cette séance, une présentation de perspectives budgétaires catastrophiques. On va vers des moments difficiles.»

Pour revenir aux 730 millions, ils représentent vraisemblablement l’addition des augmentations de charges connues à ce stade: les 372 millions déjà évoqués, les 200 millions pour la CPEG ainsi qu’environ 200 millions de charges contraintes diverses. Cette somme ne comprend pas les demandes des départements – qui seront traitées cet été – pas plus qu’elle n’intègre les recettes supplémentaires ou l’utilisation de la réserve conjoncturelle.

Financement assuré

Le Conseil d’État a en effet déposé un projet de loi le 5 juin qui vise à assurer le financement du début de la recapitalisation de la CPEG en utilisant cette réserve. «Ainsi, écrit le gouvernement, c’est un montant total de 668 millions de francs qui pourra être attribué à ce préfinancement et qui servira donc à neutraliser la charge liée à la recapitalisation de la CPEG dès le budget 2020, pendant trois ou quatre années.»

«Nous ne sommes pas opposés à ce mécanisme, mais nous estimons qu’il ne faudrait pas tout consacrer aux caisses de prévoyance, explique Christian Dandrès. Il serait prudent de conserver un coussin financier pour amortir de futurs déficits.»

Des surcoûts oubliés?

Pour le Cartel et l’Asloca, il aurait surtout fallu intégrer les coûts annuels de la recapitalisation à ceux de la RFFA et de la réforme des subsides. On aurait ainsi augmenté le plafond du déficit temporairement acceptable et limiter les risques de déclenchement du frein au déficit.

«Il n’y a pas eu de demande dans ce sens, fait remarquer Nathalie Fontanet. De plus, les dossiers de la CPEG et de la RFFA, ainsi que les mesures d’accompagnement, ont été traités dans des cadres différents. Il me semblerait de toute façon dangereux que l’on augmente le déficit acceptable à chaque nouvelle dépense.» (TDG)