Le Canton a gagné 215 places de crèche supplémentaire en 2018

L’offre d’accueil préscolaire des petits s’améliore, mais elle reste encore en deçà des besoins: en moyenne, dans le canton, elle se résume à 28 places subventionnées pour 100 enfants. Le Service de la recherche en éducation et l’Observatoire cantonal de la petite enfance (OCPE) viennent de publier une statistique sur l’accueil préscolaire.

Premier constat: les structures d’accueil de la petite enfance à prestations élargies de type crèche – ouvertes au moins quarante-cinq semaines par an et proposant un repas à midi – sont financées à 87% par les communes (5867 places), hormis la participation financière des parents. Le restant des places (895) est subventionné par des institutions ou des entreprises, ou ne bénéficie d’aucun soutien. Ensuite, le nombre de places de crèches est en hausse: 215 en plus par rapport à 2017. «En quatre ans, on est passé de 4738 à 5867 places subventionnées, soit 1129 supplémentaires. Cela représente un effort important de la part des communes», relève Alexandre Jaunin, responsable de l’OCPE.

Ces quotas restent pourtant encore insuffisants et surtout, il existe d’importantes disparités selon les communes. La majorité d’entre elles offre de 10 à 29 places pour 100 enfants, alors que certaines se démarquent comme Presinge et Plan-les-Ouates avec 40 places. Plus de 30 pour Bellevue, Carouge, Confignon, Russin, Satigny et la Ville de Genève.

Quatre nouvelles institutions

L’offre s’est notamment étoffée grâce à l’ouverture de quatre nouvelles institutions subventionnées, en Ville de Genève, à Chêne-Bougeries et à Carouge. Dans cette commune, la création de 70 places a permis de passer de 29 à 35 places pour 100 enfants.

Les communes soutiennent aussi d’autres types de structures, comme les jardins d’enfants – avec un accueil en général à temps partiel et des horaires plus restreints – ainsi que les accueillantes familiales. Les possibilités sont toutefois plus rares: de l’ordre de 7 places subventionnées pour 100 enfants, soit 1566 au total. Vandœuvres, Avusy et Collex-Bossy excellent dans le domaine et offrent près de 40 places de ce type pour 100 enfants. Seul Céligny ne dispose d’aucune place en crèche ou jardin d’enfants.

Si les communes financent en très grande partie ces structures d’accueil, la donne devrait un peu changer en 2020. En effet, suite à l’acceptation par votation populaire de la réforme sur l’imposition des entreprises, une contribution des employeurs au financement de l’exploitation des structures d’accueil sera introduite en 2020.

(TDG)